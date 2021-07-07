Актёр Алексей Панин был замечен на улице европейского города в неприличном виде. У актёра был такой вид, будто на него напали собаки.
Артист снова разыгрывает из себя опустившегося нищего. Он немилосердно поиздевался над своей одеждой.
На звезде фильма "Жмурки" были светлые изодранные в клочья джинсы. Рубашка на его пузе была застёгнута на одну пуговицу.
В таком виде Панин обращался к прохожим с просьбой.
"Девушка, накормите меня пожалуйста", — написал свою реплику Панин в Instagram.
Свой внешний облик артист тоже доходчиво объяснил.
"Поистаскался в Европе", — признался актёр.
Подписчики поспешили укорить Панина за недостойное поведение.
"Панин совсем опустился. Голодный и оборванный пристаёт к гражданам на улице с просьбой покормить его! — завтра прочту в Google", — написали в Сети.
Впрочем, нашлись те, кто искренне пожалел актёра.
"Алексей, приезжайте в Хабаровск, я вас накормлю";
"Алексей, приезжайте в Одессу, накормим и откормим" — предлагали сердобольные подписчики артиста.
Ранее Панин тоже примерил на себя роль босяка только куда в более приличном историческом контексте.
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