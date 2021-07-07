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"Поистаскался в Европе": оборванный Панин пристаёт к прохожим в Испании

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актёр Алексей Панин был замечен на улице европейского города в неприличном виде. У актёра был такой вид, будто на него напали собаки.

Алексей Панин
Алексей Панин

Артист снова разыгрывает из себя опустившегося нищего. Он немилосердно поиздевался над своей одеждой.

На звезде фильма "Жмурки" были светлые изодранные в клочья джинсы. Рубашка на его пузе была застёгнута на одну пуговицу.

В таком виде Панин обращался к прохожим с просьбой.

"Девушка, накормите меня пожалуйста", — написал свою реплику Панин в Instagram.

Свой внешний облик артист тоже доходчиво объяснил.

"Поистаскался в Европе", — признался актёр.

Подписчики поспешили укорить Панина за недостойное поведение.

"Панин совсем опустился. Голодный и оборванный пристаёт к гражданам на улице с просьбой покормить его! — завтра прочту в Google", — написали в Сети.

Впрочем, нашлись те, кто искренне пожалел актёра.

"Алексей, приезжайте в Хабаровск, я вас накормлю";

"Алексей, приезжайте в Одессу, накормим и откормим" — предлагали сердобольные подписчики артиста.

Ранее Панин тоже примерил на себя роль босяка только куда в более приличном историческом контексте.

Алексей Панин
Алексей Панин

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Алексей Панин / Один день в Испании
Автор: Елена Былкина
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