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Валерий Меладзе признался в ненависти к Борису Корчевникову

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В том, что Валерий Меладзе испытывает сильную неприязнь к Борису Корчевникову, певца вынудила сознаться Ксения Собчак.

Валерий Меладзе признался в ненависти к Борису Корчевникову

Валерий Меладзе стал гостем YouTube-программы "Осторожно, Собчак". Журналистка была уверена, что Меладзе должен питать ненависть к Борису Корчевникову, который ранее взял интервью у бывшей супруги Валерия Шотаевича и певицы Ани Лорак.

Особенно скандальными стали признания Ани Лорак, которая намекнула на харассмент со стороны Константина Меладзе.

Брат создателя группы "ВИА Гра" попытался защитить брата. Он уверил, что Константин Меладзе — тактичный человек, который не может обидеть женщину.

Предположение Собчак о том, что Валерий Меладзе недолюбливает ведущего программы "Судьба человека" Бориса Корчевникова, оказалось верным.

Светская львица построила своё общение с певцом, постоянно ставя его перед выбором. Она поинтересовалась, с кем предпочтёт беседовать исполнитель — с Лерой Кудрявцевой или Борисом Корчевниковым.

"Конечно, я выберу Леру как менее опасную. В хорошем смысле. Корчевников подлее. За его такой мягкой, нежной личиной я вижу… Хотя кто его знает, кто ему там шепчет в ухо. Все-таки он так откровенно и с таким кайфом это транслирует, так лезет под кожу шепотом. На мой взгляд, это не очень красиво и неэстетично. Осуждайте меня, его поклонники, но я не поменяю свое мнение никогда", — заявил Меладзе.

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ВАЛЕРИЙ МЕЛАДЗЕ: про опасного Корчевникова, невиновного брата и «Единую Россию»
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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