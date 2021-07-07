EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Становится ли человек мутантом при вакцинировании "Спутником-V"
Подозрительная активность сил НАТО развернулась в акватории Чёрного моря
Деми Мур блеснула фигурой в рекламе купальников
"Ленфильм" опять на грани банкротства. На этот раз всё очень серьёзно
Самые жёсткие меры: эксперты сравнили методы борьбы с пандемией в регионах
С подачи Лены Миро соцсети восхищаются внешностью Сергея Лаврова
Военный лётчик рассказал о возможных причинах катастрофы Ан-26 на Камчатке
В отделении Сбербанка в Тюмени произошёл захват заложников
Эвелина Блёданс рассказала о тяжелой реакции на прививку от COVID-19

Тяжелобольной Алисе Аршавиной стало хуже

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Экс-супруга Андрея Аршавина Алиса настроилась на самое худшее. Женщина уверена, что спасти её может только сложная операция.

Тяжелобольной Алисе Аршавиной стало хуже

В жизни Алисы Аршавиной (в прошлом Казьминой) не прекращается чёрная полоса. Журналистка проиграла войну за жильё с бывшей свекровью и уверяет, что ей некуда теперь податься с тремя детьми.

Удар судьбы весьма негативно отразился на шатком здоровье женщины, страдающей тяжёлой формой аутоимунного некроза. Болезнь изуродовала лицо Алисы, которая осталась без носа.

Пугающие процессы в организме женщины продолжаются.

"Я не замечаю за неделю, как у меня выпадают все волосы, как я ухудшаюсь моментально. У меня расходятся челюсти, кости, мне ставят остеопороз", — рассказала Алиса в программе "Прямой эфир".

Аршавина убеждена, что ситуация критическая:

"Сейчас я нуждаюсь в операции. Мне может быть неделя-две осталась. Я либо погибну, либо у меня будет операция", — объяснила экс-супруга футболиста.

Медики объяснили несчастно женщине, что она рискует, откладывая операцию. При этом медики не решаются приступать к операции, так как опасаются, что она может закончиться летальным исходом. Они объясняют, что нужно найти хорошего нейрохирурга.

"Меня и оставлять нельзя сейчас без операции, я могу умереть. И делать операцию опасно. Нужны сильные специалисты", — сказала Алиса.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Алиса Аршавина - кража денег, агрессия Аршавина, борьба за жизнь, прощение Барановской.
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Как в "Мёртвых душах": эксперт оценил мечты Киева о будущем ГТС
Ликвидировано несколько групп исламистских вербовщиков на Урале
Тяжелобольной Алисе Аршавиной стало хуже
Убитая горем Юлия Меньшова не скрывает своих чувств
"Нагнули": в какие игры ультралибералы США играют с Западом против России
Становится ли человек мутантом при вакцинировании "Спутником-V"
Подозрительная активность сил НАТО развернулась в акватории Чёрного моря
Деми Мур блеснула фигурой в рекламе купальников
"Ленфильм" опять на грани банкротства. На этот раз всё очень серьёзно
Самые жёсткие меры: эксперты сравнили методы борьбы с пандемией в регионах
Популярное
Российский шоу-бизнес
Вера Брежнева в купальнике очаровала поклонников

Ранее подписчики отмечали, что экс-солистка "ВИА Гры" несколько прибавила в весе. Вера Брежнева не стала отрицать, что действительно набрала лишние килограммы, однако теперь артистка снова впечатляет публику своей сказочно идеальной фигурой.

Вера Брежнева в купальнике очаровала поклонников
Лукашенко высказался о санкциях, шантаже и документах ООН
Мир. Новости мира
Лукашенко высказался о санкциях, шантаже и документах ООН
Здоровье
Профессор из Швейцарии: COVID-вакцинированные - приманка для вируса
Политика. Новости и аналитика
"Жду взрыва возмущённых голосов": Захарова о Лондоне, ограничениях и истории
Любовь Степушова Ставки растут: Литва присвоила дипстатус Тихановской Любовь Степушова Усам Оздемиров Как нам сберечь народ и стать передовой экономикой Усам Оздемиров Анжела Якубовская Владимир Меньшов: "Назову себя счастливым человеком" Анжела Якубовская
Российский шоу-бизнес
Госпитализированная с "ковидом" Алентова пропустит похороны супруга
Мир. Новости мира
Лига выдающихся "демократий": в США изобрели замену ООН
Разрешился скандал с российскими туристами на Кубе
Путешествия
Разрешился скандал с российскими туристами на Кубе
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников