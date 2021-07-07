Экс-супруга Андрея Аршавина Алиса настроилась на самое худшее. Женщина уверена, что спасти её может только сложная операция.
В жизни Алисы Аршавиной (в прошлом Казьминой) не прекращается чёрная полоса. Журналистка проиграла войну за жильё с бывшей свекровью и уверяет, что ей некуда теперь податься с тремя детьми.
Удар судьбы весьма негативно отразился на шатком здоровье женщины, страдающей тяжёлой формой аутоимунного некроза. Болезнь изуродовала лицо Алисы, которая осталась без носа.
Пугающие процессы в организме женщины продолжаются.
"Я не замечаю за неделю, как у меня выпадают все волосы, как я ухудшаюсь моментально. У меня расходятся челюсти, кости, мне ставят остеопороз", — рассказала Алиса в программе "Прямой эфир".
Аршавина убеждена, что ситуация критическая:
"Сейчас я нуждаюсь в операции. Мне может быть неделя-две осталась. Я либо погибну, либо у меня будет операция", — объяснила экс-супруга футболиста.
Медики объяснили несчастно женщине, что она рискует, откладывая операцию. При этом медики не решаются приступать к операции, так как опасаются, что она может закончиться летальным исходом. Они объясняют, что нужно найти хорошего нейрохирурга.
"Меня и оставлять нельзя сейчас без операции, я могу умереть. И делать операцию опасно. Нужны сильные специалисты", — сказала Алиса.
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