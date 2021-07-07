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Духовник МакSим раскрыл новые данные о состоянии певицы

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Врачи сейчас борются за жизнь певицы МакSим, которая уже около трёх недель находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

Духовник МакSим раскрыл новые данные о состоянии певицы

Так как певице угрожает смертельная опасность, в реанимацию допустили духовника артистки настоятеля Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря Рязанской епархии игумена Луку (Степанова).

Священнослужитель причастил Марину Абросимову (настоящее имя исполнительницы) как только для этого представилась первая возможность. Певице удалось принять участие в церковном таинстве.

"Пока ситуация медицински очень тягостная. Кислород и кровь питают автоматически. Но тем не менее организм живёт и сопротивляется. Надежды, хоть и трепетные, но есть", — цитирует слова игумена Луки РИА Новости.

Духовник собирается вновь посетить свою духовную дочь, которая сейчас очень нуждается в Божией помощи.

Настоятель Пронского монастыря рассказал, с какой радостью певица приняла дары святого причастия.

"Мои впечатления о том, как она причастилась. Благодатно, с пониманием, с открытыми, понимающими и радостными глазами. Это ничто не отменяет, к сожалению, из тех медицинских показаний, которые остаются. Это наша духовная радость, надежда на ее помилование и воздвижение", — объяснил священник.

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Врач реаниматолог раскрыл подробности о тяжелом состоянии МакSим
Автор: Елена Былкина
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