Эвелина Блёданс рассказала о тяжелой реакции на прививку от COVID-19

Телеведущая Эвелина Блёданс призналась, что с трудом перенесла прививку от коронавируса. По словам звезды, после первой процедуры вакцинации она почувствовала очень жёсткую реакцию организма.

Блёданс объяснила, что ей пришлось сделать прививку, так как ей нужно было поехать с сыном в Сочи на дельфинотерапию. Для прохождения процедуры необходимо было предъявить справку о вакцинации.

Телеведущая предположила, что, возможно, тяжело пережила прививку, так как имела высокий уровень антител после перенесенной естественным путем болезни.

"Мой иммунный ответ на куаркодовую прививку был очень жестким. Думаю, не стоит описывать всё в подробностях, но лучше два дня иметь на восстановление. Слава Богу, на третий день осталась только слегка неработающая рука", — пожаловалась Блёданс в Instagram.

Знаменитости предстоит ещё второй этап вакцинации.

"Уже морально готовлюсь ко второй прививке", — поделилась тревогой Эвелина.

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