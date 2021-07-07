Макеева сравнила экс-супругу Малькова с Барановской

Актриса Анастасия Макеева, которая недавно вышла замуж за отца четверых детей Романа Малькова, считает, что бывшая жена её избранника почувствовала себя звездой.

Макеева уверена, что Светлана Малькова мало что из себя представляет в профессиональном плане. Она предполагает, что многодетная мать решила пойти путём экс-супруги Андрея Аршавина Юлии Барановской.

"Она немного работала, чтобы хоть какая-то деятельность у женщины была. Светлана — учитель рисования. Понятно, что это такое хобби больше. Она же не Малевич, не Пикассо. У человека была не публичная жизнь, был закрыт Instagram. Но удивительным образом она подумала: "Почему бы мне не стать второй Юлией Барановской. Я же такая классная", — выразила своё мнение актриса в программе Бориса Корчевникова "Судьба человека".

Макеева с иронией наблюдает за попытками Светланы стать медийной персоной. Для этого, по убеждению актрисы, мать четверых детей даже открыла свой Instagram.

"Сейчас у нее вместо двухсот подписчиков пять с чем-то тысяч. Ее поддерживают эти брошенные одинокие несчастные женщины с детьми. Она тут же почувствовала себя звездой. Открыла платную школу онлайн-рисования. Она начала делать себе карьеру. Я не против, даже хотела ей помочь. Эта история, что не хватает денег на еду, меня поражает. У Светланы три высших образования. Это в войну не хватало денег на еду", — объяснила артистка.

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