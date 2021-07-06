Бари Алибасов опубликовал "срочное послание для Родины"

В последнее время Бари Алибасов пропал из медийного пространства. Его активность в соцсетях практически равна нулю.

Однако недавно продюсер опубликовал на своей странице в Instagram видео под названием "срочное послание для Родины", которое буквально взорвало Сеть.

"Эй, вы куда все пропали? Вы думаете, если я себе ноги переломал, то у меня и башка отвалилась, что ли. Я жив-здоров. У меня башка целая. Пожалуйста, не теряйтесь. Возвращайтесь. Я здесь. Возвращайтесь все немедленно ко мне, бегом, бегом", — заявил Алибасов.

Поклонники шоумена обрадовались, увидев, что их кумир такой же, как и прежде.

"Ну, прям как в старые-добрые времена", "Бари Каримович, приятно Вас видеть таким бодрым!", — написали они.

Напомним, что в конце мая этого года сын продюсера Бари Алибасов младший сообщил о том, что перевёз отца из Калининграда в Москву. В столице его самочувствие улучшилось, к продюсеру стала возвращаться память.

Однако Алибасов-младший пожаловался, что отец не выполняет рекомендации врачей, поэтому он тогда настаивал на госпитализации отца.

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