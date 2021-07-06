Регина Тодоренко пожаловалась на серьёзную болезнь

Ведущая "Орла и решки" Регина Тодоренко рассказала о своём недуге, который диагностировали у неё ещё в раннем детстве.

Регина Тодоренко поделилась с поклонниками своими переживаниями, связанными с проблемами со здоровьем.

Впервые телеведущая призналась, что ей приходится жить, преодолевая боль. Страдания молодой женщине приносит болезнь позвоночника.

"Сегодня я проснулась от боли в спине. И с этим я ничего не могу поделать. У меня серьёзная болезнь позвоночника. Из-за болезни мне с детства нельзя было делать многие вещи, доступные другим детям. Я просто хотела быть такой же нормальной, как все дети. Хотела, чтобы мне позволяли прыгать на батутах, прыгать банджи, кататься на коньках", — рассказала о своих проблемах супруга Влада Топалова в Instagram.

Регина объяснила, что её всегда страшила перспектива стать несвободной и ограничивать свои стремления.

Силы преодолевать недуг она черпала, вдохновляясь примером людей, побеждающих обстоятельства.

Она отметила Марка Инглиса — безногого новозеландского альпиниста, который вопреки всему покорил Эверест.

Регина тоже сумела воплотить многие свои мечты в жизнь.

Звезда ТВ и интернета облетела землю, погружалась на глубину и прыгала с парашютом.

"Разве я сделала бы это, если бы у меня не было стимула? Эта боль напоминает мне, что нужно проснуться как можно раньше и начинать проживать жизнь. Боль — это моё личное напоминание каждый день, что жизнь не бесконечна. Что рядом всегда существует смерть", — поделилась сокровенными мыслями Регина.

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