Вокруг серьёзно больной певицы МакSим не прекращаются разговоры. Вот уже больше двух недель она находится в реанимации, где введена в искусственную кому. Однако неизвестно о том, в какой именно больнице она лежит.
Ранее Маргарита Соколова сообщала о госпитализации звезды в частную клинику "Медси". Потом она сообщила, что МакSим находится в другой больнице. Исходя из этого, средства массовой информации сделали вывод, что находящуюся в коме певицу перевезли в другое учреждение здравоохранения.
По информации NEWS. ru, для знаменитостей и состоятельных пациентов в "Медси" есть люкс в ВИП-отделении, стоимостью со скидкой в 1 млн рублей за 14 дней.
Однако, после того, как возможная сумма лечения была озвучена, пиар-менеджер Яна Богушевская опровергла эти данные.
"МакSим не лежит в частной клинике за миллионы", — заявила она в своем Instagram.
Информацию дополнила Маргарита Соколова.
"Она в городской клинической больнице", — процитировал её слова NEWS. ru, отметив, что концертный директор не указала номера учреждения здравоохранения.
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