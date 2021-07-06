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Певицу МакSим могли перевести в другую больницу

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Вокруг серьёзно больной певицы МакSим не прекращаются разговоры. Вот уже больше двух недель она находится в реанимации, где введена в искусственную кому. Однако неизвестно о том, в какой именно больнице она лежит.

Певицу МакSим могли перевести в другую больницу

Ранее Маргарита Соколова сообщала о госпитализации звезды в частную клинику "Медси". Потом она сообщила, что МакSим находится в другой больнице. Исходя из этого, средства массовой информации сделали вывод, что находящуюся в коме певицу перевезли в другое учреждение здравоохранения.

По информации NEWS. ru, для знаменитостей и состоятельных пациентов в "Медси" есть люкс в ВИП-отделении, стоимостью со скидкой  в 1 млн рублей за 14 дней.

Однако, после того, как возможная сумма лечения была озвучена, пиар-менеджер Яна Богушевская опровергла эти данные.

"МакSим не лежит в частной клинике за миллионы", — заявила она в своем Instagram.

Информацию дополнила Маргарита Соколова.

"Она в городской клинической больнице", — процитировал её слова NEWS. ru, отметив, что концертный директор не указала номера учреждения здравоохранения.

 

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МакSим - Спасибо / ПРЕМЬЕРА
Автор: Елена Былкина
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