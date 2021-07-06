Бородина признала крах своего брака с Омаровым

Звезда "Дома-2" Ксения Бородина всегда яростно защищала своего супруга Курбана Омарова от хейтеров. Телеведущая, однако, теперь вынуждена признать, что её брак уже нельзя спасти.

Ранее Бородина уже расставалась со своим супругом, заподозрив любимого в неверности. Тогда она нашла в себе силы принять мужа назад в семью, однако теперь, похоже, всё намного серьёзнее.

О причинах разрыва с Курбаном Омаровым, с которым она прожила в браке шесть лет, телеведущая не сообщает.

Ранее Ксения только отметила, что есть вещи, которые нельзя простить

Ксения объяснила, что до последнего боролась за семейное счастье, однако вынуждена признать своё поражение.

"Никогда не жила ради картинки в Instagram. Для меня семья — одна из главных вещей в жизни человека. И больше всего я хотела жить с мужем долго и счастливо, стараясь спасти наш хрупкий мир. Вы ничего не знаете. Хватит спрашивать причину нашего расставания, не хочу об этом говорить", — написала Бородина в своём микроблоге.

Телеведущая объяснила, что всегда дает людям второй шанс, однако в этот раз Ксения осталась тверда в своём намерении.

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