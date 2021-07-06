Ушла из жизни итальянская исполнительница Рафаэлла Карра

Актриса, певица и танцовщица Рафаэлла Карра умерла в возрасте 78 лет.

Печальную весть сообщил хореограф и режиссер Серджо Япино иностранному изданию ANSA.

По информации издания, певица скончалась после продолжительной болезни.

"Она ушла в лучший мир, где ее человечность, ее неповторимый смех и ее необычайный талант будут сиять вечно", — отметил Япино.

Причина кончины итальянской дивы не уточняется.

Российские граждане знают Рафаэллу Карру с 1978 года. Её искромётное выступление на новогоднем выпуске "Мелодий и ритмов зарубежной эстрады" надолго запомнилось советским зрителям.

Актриса и певица посетила Советский Союз, когда в стране объявили "Дни итальянского телевидения".

Артистка стала героиней картины режиссера Евгения Гинзбурга "Рафаэлла Карра в Москве".

Карра была невероятно популярна в Италии и Испании. В 2008 году она выступала в роли ведущей конкурса Евровидения на испанском ТВ, а в 2011 году объявляла итоги голосования на итальянском телевидении.

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