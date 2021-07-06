Бузова заговорила низким мужским голосом и напугала фанатов

Звезда "Дома-2" Ольга Бузова снова порадовала подписчиков шок-контентом. После нового ролика знаменитости многие заговорили об отписке, так как Ольга якобы стала совсем другим человеком.

Ольга Бузова в последнее время начала целенаправленно эпатировать интернет-публику. Протестное настроение против сетевых моралистов представительницы селебрити проявляется в довольно смелых фото и видео.

Знаменитость то невзначай покажет аудитории нижнее бельё, то сфотографируется топлес, а то продемонстрирует пятую точку в стрингах-невидимках.

Теперь Ольга решила восторгаться своей фигурой. Сделала она это в лучших традициях TikTok. Звезда начала эротично двигаться, открывая рот. Из её уст, однако, подписчики услышали низкий мужской голос, который весьма озадачил фолловеров.

"То, что удалил ТикТок, идёт в Reels", — подписала звезда.

Поклонников контент Ольги разочаровал.

"Неинтересно стало. Пора отписываться. Раньше было лучше"; "Короче… Ухожу, чет совсем другой человек стал. Удачи, здоровья, надеюсь, всё будет хорошо у вас"; "Блин, если бы я её не знала, то точно подумала, что это транс", — комментировали видео ошеломлённые подписчики.

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