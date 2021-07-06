Людмила Дороднова, которая верой и правдой служила в доме Аллы Пугачёвой почти тридцать лет, вспомнила о том, как не поладили две темпераментные знаменитости.
Дороднова, больше известная как домработница Люся, поведала о том, как между Аллой Борисовной и целительницей Джуной Давиташвили произошла потасовка.
Женщина вспомнила, что Примадонна настоятельно звала к себе в гости Джуну, но та долгое время игнорировала приглашение.
Когда же целительница удостоила своим визитом певицу, то повела себя довольно высокомерно, отказавшись пить водку вместе с другими гостями праздничного застолья.
Эту историю Люся рассказала в эфире Андрея Малахова "Прямой эфир". Она вспомнила, как Пугачёва и Джуна яростно сцепились в схватке, поэтому другим гостям пришлось их растаскивать.
Пугачёвой не нравится вспоминать об этом конфликте, а вот Джуна не раз пересказывала этот инцидент в интервью. Целительница уверяла, что в этой потасовке Пугачевой сильно от неё досталось.
"Я порвала ей рот, глаз. Она же после меня операцию делала в Швейцарии", — уверяла Джуна.
Дороднова уверена, что тогда две яркие женщины просто не поняли друг друга.
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