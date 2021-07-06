Юлия Меньшова выступила с просьбой после кончины отца

Режиссёр Владимир Меньшов скончался 5 июля от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году жизни. От первых симптомов до летального исхода прошло меньше двух недель.

В лентах социальных сетей знаменитости публикуют портреты покойного режиссёра, который снял такие легендарные фильмы, как "Москва слезам не верит" и "Любовь и голуби".

В память об именитом кинодеятеле пишут много добрых слов как звёзды, так и простые интернет-пользователи.

Дочь Владимира Валентиновича Юлия Меньшова с благодарностью воспринимает слова поддержки. При этом телеведущая уверена, что поклонники могут ещё и по-другому выразить свою любовь к покойному режиссёру.

"Бесконечно благодарю всех, кто скорбит сейчас вместе с нашей семьей. В эти дни папа нуждается в молитвах! Если вы можете помолиться о р. Б. Владимире — это будет огромная помощь его душе", — написала Юлия в Instagram в разделе сторис.

Похороны Владимира Меньшова запланированы на 8 июля. Он найдёт упокоение на Новодевичьем кладбище.

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