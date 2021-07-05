Евгений Петросян поделился своими впечатлениями от вакцинации

Юморист Евгений Петросян привился от COVID-19. Видео вакцинации он опубликовал на своей странице в Instagram.

"После перенесенного коронавируса выждал срок и сегодня вакцинировался! С моей точки зрения, это единственно верное решение!" — написал он.

После прививки Евгений Ваганович высмеял россиян, которые боятся делать прививку. Комик отметил, что прививка — это всего лишь мелкий укол, который даже не чувствуется. А самое главное — это то, что вакцина позволит человеку защититься от коронавируса.

"Вообще ничего не чувствуется, кроме мелкого укола. Все? Господи, а разговоров сколько. А боятся как всего этого. Ну что боятся? Это же лучше, чем болеть коронавирусом", — сказал Петросян в беседе с медсестрой.

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