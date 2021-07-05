Ксения Собчак презрительно отозвалась об извинениях сети супермаркетов. Ранее "ВкусВилл" угодила в скандал из-за рекламы нетрадиционной семьи. Журналистка считает, что идти на попятную было для компании большой ошибкой.
Журналистка с гордостью продемонстрировала свою жизненную позицию, которая не позволяет ей "давать заднюю скорость".
"А знаете, кто даёт задний ход и делает большую и одну сплошную на всех ошибку? Русский маркетинг. Каждый раз один и тот же трусливый кейс: сделать громко, дерзко и красиво, бросить вызов, попытаться поменять шаблон, а потом столкнуться с хейтом, все удалить и завилять хвостом: ой, ошибочка, ой, сотрудники непрофессиональные, ой, мы их неделю назад уже уволили, извините-с, извините-с", — пишет Собчак в Instagram.
Светская львица одобрила семейную рекламу, где показали одну однополую семью эко-активисток.
Собчак, которая имеет большой опыт участия в скандалах, дала компании запоздалый совет.
"Знаете, что надо было сделать в ответ на этот скандал? Ничего. Послать всех …, как я это делаю десятилетиями. Это единственный способ выживания в мире …, тупых хейтеров, гомофобов и прочей нечисти", — эмоционально высказалась Ксения.
Журналистка уверена, что коммерческие дела фирмы не пошли бы на спад из-за пропаганды нетрадиционных ценностей.
"Что, люди действительно будут бойкотировать сырки и черешню из-за лесбиянок? Да нет, конечно, это все молотьба языком, экономика сильнее политики, торговля сильнее идеологии. Но теперь их ненавидят и те, и эти. И за то, что сделали, и за то, что сдали назад", — укорила маркетологов "ВкусВилл" Собчак.
Журналистка посетовала на то, что в России живут "все ещё в каких-то пацанско-тюремно-понятийных девяностых".
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