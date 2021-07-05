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В Сети вспоминают лучшие цитаты из фильмов Владимира Меньшова

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В память о скончавшемся от последствий коронавирусной инфекции Владимире Меньшове интернет-пользователи стали делиться искромётными фразами из фильмов "Любовь и голуби" и "Москва слезам не верит", которые ушли в народ.

В Сети вспоминают лучшие цитаты из фильмов Владимира Меньшова

Свою любовь к творчеству оскароносного режиссёра зрители стали выражать очень трогательным способом.

Своеобразный реквием именитому кинодеятелю публика составила из фраз из шедевральных картин режиссёра, которые уже давно вошли в нашу жизнь.

После слов сочувствия и сожалений интернет-пользователи, не сговариваясь, стали писать дорогие сердцу цитаты из лучших творений Владимира Валентиновича.

"Девушки, уймите вашу мать!";

"День взятия Бастилии впустую прошёл";

"О, какие люди и без охраны!";

"Людк! А, Людк! Тьфу, деревня!";

"Извините, свадьба по техническим причинам отменяется. Аминь, товарищи";

"Врагу не сдается наш гордый "Варяг"!;

"С… ты крашеная! Почему же крашеная, это мой натуральный цвет";

"Инфаркт Микарда, вот такой рубец";

"В сорок лет жизнь только начинается";

"Да-да, все в Москву лезут, будто она резиновая", — цитировали поклонники Меньшова фразы, ставшие крылатыми.

В Сети решили, что такой способ почтить память режиссёра пришёлся бы Владимиру Валентиновичу по душе. ⠀

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«НИЧЕГО НЕ УХОДИТ, ВСЕ С НАМИ ОСТАЕТСЯ». ВЛАДИМИР МЕНЬШОВ. ПОСЛЕДНЕЕ ИНТЕРВЬЮ СПАСУ
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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