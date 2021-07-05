В память о скончавшемся от последствий коронавирусной инфекции Владимире Меньшове интернет-пользователи стали делиться искромётными фразами из фильмов "Любовь и голуби" и "Москва слезам не верит", которые ушли в народ.
Свою любовь к творчеству оскароносного режиссёра зрители стали выражать очень трогательным способом.
Своеобразный реквием именитому кинодеятелю публика составила из фраз из шедевральных картин режиссёра, которые уже давно вошли в нашу жизнь.
После слов сочувствия и сожалений интернет-пользователи, не сговариваясь, стали писать дорогие сердцу цитаты из лучших творений Владимира Валентиновича.
"Девушки, уймите вашу мать!";
"День взятия Бастилии впустую прошёл";
"О, какие люди и без охраны!";
"Людк! А, Людк! Тьфу, деревня!";
"Извините, свадьба по техническим причинам отменяется. Аминь, товарищи";
"Врагу не сдается наш гордый "Варяг"!;
"С… ты крашеная! Почему же крашеная, это мой натуральный цвет";
"Инфаркт Микарда, вот такой рубец";
"В сорок лет жизнь только начинается";
"Да-да, все в Москву лезут, будто она резиновая", — цитировали поклонники Меньшова фразы, ставшие крылатыми.
В Сети решили, что такой способ почтить память режиссёра пришёлся бы Владимиру Валентиновичу по душе. ⠀
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