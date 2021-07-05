В Сети вспоминают лучшие цитаты из фильмов Владимира Меньшова

В память о скончавшемся от последствий коронавирусной инфекции Владимире Меньшове интернет-пользователи стали делиться искромётными фразами из фильмов "Любовь и голуби" и "Москва слезам не верит", которые ушли в народ.

Свою любовь к творчеству оскароносного режиссёра зрители стали выражать очень трогательным способом.

Своеобразный реквием именитому кинодеятелю публика составила из фраз из шедевральных картин режиссёра, которые уже давно вошли в нашу жизнь.

После слов сочувствия и сожалений интернет-пользователи, не сговариваясь, стали писать дорогие сердцу цитаты из лучших творений Владимира Валентиновича.

"Девушки, уймите вашу мать!"; "День взятия Бастилии впустую прошёл"; "О, какие люди и без охраны!"; "Людк! А, Людк! Тьфу, деревня!"; "Извините, свадьба по техническим причинам отменяется. Аминь, товарищи"; "Врагу не сдается наш гордый "Варяг"!; "С… ты крашеная! Почему же крашеная, это мой натуральный цвет"; "Инфаркт Микарда, вот такой рубец"; "В сорок лет жизнь только начинается"; "Да-да, все в Москву лезут, будто она резиновая", — цитировали поклонники Меньшова фразы, ставшие крылатыми.

В Сети решили, что такой способ почтить память режиссёра пришёлся бы Владимиру Валентиновичу по душе. ⠀

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