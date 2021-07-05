Поклонники заподозрили роман между Буруновым и Лолитой

Подписчики актера Сергея Бурунова заподозрили его в романе с Лолитой. Причиной этому послужил новый пост в Instagram юмориста, а также его семейное положение.

"Замечательная артистка! Рад знакомству! От вас исходит свет!" — восторженно признался Бурунов под совместным фото с певицей.

На снимке две звезды расслабленно стоят, обнявшись и улыбаясь в камеру. Артисты смотрятся вместе гармонично.

"Вот и образовалась пара"; "Клёвые вы"; "Вот бы они вдвоём замутили че-нибудь, была бы бомба", — отреагировали подписчики, отметив, насколько хорошо выглядят представители селебрити.

Сама же Лолита Милявская отреагировала на пост актера романтическими смайликами. Это только разожгло огонек надежды в глазах поклонников.

"Спасибо Вам! Очень Рада знакомству тоже!🙏❤️ Я Ваш фанат!" — призналась она.

Сергей Бурунов является известным холостяком отечественного шоу-бизнеса, а певица Лолита в шестой раз связала себя узами брака. Интригой для поклонников является тайна, которая окутывает личность её нового супруга.

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