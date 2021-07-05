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"За словом в карман не лезет" Губерниев резко раскритиковал минкульт Украины

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В видео комментатор также обращался к украинским болельщикам и спортсменам. Он считает, что подобное решение противоречит воле большинства жителей Украины, которые смотрят и любят его репортажи. Также Губерниев упомянул Филиппа Кирокрова, за которого на Украине вступились его поклонники и смогли поменять решение местных властей о его запрете. 

В менее чем двухминутном ролике Губерниев коснулся различных в тем, в том числе упомянул сборную Украины по футболу и то, как во время матча игроки общались между собой и со своим тренером Андреем Шевченко на русском языке. Комментируя их успешное выступление на Евро 2020, Губерниев обратил внимание на язык, объединивший команду при выходе в "плей-офф". По его мнению именно это замечание могло спровоцировать решение о внесении его в список лиц, угрожающий нацбезопасности Украины. 

"За словом в карман не лезет" Губерниев резко раскритиковал минкульт Украины

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Автор: Иван Лебедев
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