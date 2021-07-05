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Звёзды, которые устроили "фотосессию" в кабинете вакцинации

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Некоторые представители российского шоу-бизнеса не только с готовностью вакцинировались, но и запечатлели на фото и видео радостный момент получения спасительной прививки.

Евгений Петросян
Евгений Петросян

Звёзды на своём примере решили доказать, что вакцинации не следует опасаться.

Чтобы никто не обвинил их в голословных призывах делать прививку, знаменитости наглядно задокументировали процесс вакцинации.

Присоединился ко всеобщей вакцинации и Евгений Петросян.

"После перенесённого коронавируса выждал срок и сегодня вакцинировался! С моей точки зрения, это единственно верное решение!" — написал Евгений Ваганович в Instagram.

Олег Газманов под снимком из медицинского кабинета укорил антипрививочников.

Олег Газманов
Олег Газманов

"Вред от вакцины никем не доказан. Большинство людей её переносят легко и прививка в любом случае лучше, чем КОВИД. У меня и у жены до сих пор присутствуют разные неприятные последствия после болезни. Жалею, что не успел привиться раньше — вакцины ещё не было", — писал Газманов в Instagram.

Борис Корчевников
Борис Корчевников

Борис Корчевников тоже доказал, что не опасается делать прививку, сфотографировав себя в момент вакцинации. Напрасно поклонники ужасались тому, что телеведущий решился на такой шаг, несмотря на относительно недавнюю операцию по удалению опухоли мозга. Корчевников нисколько не усомнился в пользе прививки.

Влад Топалов
Влад Топалов

Молодое поколение звёзд тоже не отстаёт. Влад Топалов снял на видео момент введения инъекции.

"Спасибо всем-всем врачам, докторам и медработникам, которые спасают нас и наших близких. Будьте здоровы! И думайте о себе и близких", — писал экс-солист группы Smash.

Ренее сознательность и ответственную гражданскую позицию проявил Дима Билан.

Дима Билан
Дима Билан
"Устал я переживать по этому поводу да и за близких волновался, был у семьи всего 2 раза в прошлом году, хотя родители живут в 30 минутах от меня! Но сегодня я завершил второй этап и, надеюсь, все будет хорошо!" — сообщил певец поклонникам.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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