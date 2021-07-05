Instagram превратился в ринг для Димы Билана и Макса Покровского

На страничке в своем Instagram Дима Билан разместил пост, посвященный Максу Покровскому. В нем ночной хулиган страны высказал свое мнение относительно возникшего между звездами конфликта.

"Навертеть словоблудия и брызгать слюной … ?!?! не ожидал от давнего и, казалось, уважаемого знакомого …. я всегда далёк от ПУСТЫХ скандалов, потому что на моем "десятом этаже " криков не слышно, но вы @max_pokrovskiy до него докричались! Я вас услышал, вот мой единственный на эту тему ответ ! Хорошего вечера!" — признался Билан.

Напомним, что звездное противостояние произошло из-за сорванного концерта. Коллектив "Ногу свело!" по согласованию с властями должен был выступить в Петербурге 2 июля. Накануне там прошел концерт Димы Билана, повлекший за собой отзыв разрешения ввиду нарушения профилактических мер.

Покровский решил снять напряжение от создавшейся ситуации творчески.

"Прошло уже два дня, а вы все не унимаетесь. Я не понимаю, кто на ком хочет хайпануть? К тому же продюсер Яна Рудковская выражает сожаление, что я не выражаю свою точку зрения посредством музыки. Нет, это не так. Песня!" — прокомментировал происходящее он.

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