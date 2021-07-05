Определённое сходство образов звезды ТВ и интернета Ольги Бузовой и исполнительницы народных песен Надежды Кадышевой заметил бывший соратник Бузовой по "Дому-2" Рустам Солнцев.
Ольга Бузова недавно перекрасилась в блондинку и отправилась на съёмки на африканский континент.
Волосы Ольги после осветления стали пушистыми и кудрявыми. Напрасно поклонники звезды уговаривают Бузову вернуться к тёмному цвету волос. Представительница селебрити наслаждается своим новым имиджем, устраивая фотосессии в Африке.
Рустам Солнцев не упускает случая поиронизировать над своей бывшей коллегой по "Дому-2".
Он сопоставил новые снимки Ольги с фотографиями известной исполнительницей народных песен Надежды Кадышевой.
Сходство Бузовой с Надеждой Никитичной усиливалось благодаря цветастому наряду Ольги с рюшами и ярким синим теням на веках.
Известный "интернет-тролль" Солнцев добавил к видео представительницы селебрити песню Кадышевой "А я вовсе не колдунья". Получилась весьма органично.
"Эй дэрэдэдэра, ой нанананана, эй дэрэдэдэра, ой нананана и так восемь раз!" — подписал свои ироничные коллажи Рустам.
Подписчики поддержали шутку Солнцева.
"Ситец ивановский какой хороший";
"Кадышева на минималках";
"Капец! Прям "Мисс Ногинск 1998";
"Не судите строго, люди, пожалей меня, родня. Видно в жизни суждено мне выпить грееешного винаа… Эй дэрадерадейра, ой нананананана";
"А я вовсе не колдунья, я любила и люблю", — упражнялись в остроумии фолловеры.
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