Бузова с новой причёской стала похожа на Надежду Кадышеву

Определённое сходство образов звезды ТВ и интернета Ольги Бузовой и исполнительницы народных песен Надежды Кадышевой заметил бывший соратник Бузовой по "Дому-2" Рустам Солнцев.

Ольга Бузова

Ольга Бузова недавно перекрасилась в блондинку и отправилась на съёмки на африканский континент.

Волосы Ольги после осветления стали пушистыми и кудрявыми. Напрасно поклонники звезды уговаривают Бузову вернуться к тёмному цвету волос. Представительница селебрити наслаждается своим новым имиджем, устраивая фотосессии в Африке.

Рустам Солнцев не упускает случая поиронизировать над своей бывшей коллегой по "Дому-2".

Он сопоставил новые снимки Ольги с фотографиями известной исполнительницей народных песен Надежды Кадышевой.

Сходство Бузовой с Надеждой Никитичной усиливалось благодаря цветастому наряду Ольги с рюшами и ярким синим теням на веках.

Известный "интернет-тролль" Солнцев добавил к видео представительницы селебрити песню Кадышевой "А я вовсе не колдунья". Получилась весьма органично.

Ольга Бузова и Надежда Кадышева

"Эй дэрэдэдэра, ой нанананана, эй дэрэдэдэра, ой нананана и так восемь раз!" — подписал свои ироничные коллажи Рустам.

Подписчики поддержали шутку Солнцева.

"Ситец ивановский какой хороший"; "Кадышева на минималках"; "Капец! Прям "Мисс Ногинск 1998"; "Не судите строго, люди, пожалей меня, родня. Видно в жизни суждено мне выпить грееешного винаа… Эй дэрадерадейра, ой нананананана"; "А я вовсе не колдунья, я любила и люблю", — упражнялись в остроумии фолловеры.

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