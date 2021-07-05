Собчак высказалась о мировом правительсве, чипировании и масонах

На странице Ксении Собчак разразили жаркие дискуссии после поста журналистки, посвящённого конспирологической теории.

Ксения Собчак сделала свою страничку в Instagram островком здравомыслия.

Она иронично отозвалась о тех людях, которые верят в мировое правительство, чипирование и власть масонов. Журналистка уверена, что такими личностями движет стремление найти простые объяснения всему в сложном мире.

"Я давно дала свое обьяснение в моей книге, выпущенной аж 11 лет назад!!!: "Лоху-Мыслителю непременно надо объяснить всё одним махом, желательно с помощью энергичной формулы не длиннее двух строк, хорошо укладывающейся в сравнительно небольшом по объему лошином мозгу. Он искренне уверен, что создание подобных формул и есть цель всех интеллектуальных усилий человечества, и счастлив, что ему, лоху, подобное знание открыто", — пишет Собчак в своём микроблоге.

Ксения Анатольевна в качестве примера приводит теорию Энштейна, которая не укладывается в головы некоторых гражддан.

"Лох-Мыслитель очень удивился бы узнав, что суть теории Эйнштейна-в сложных уравнениях, описывающих зависимость массы, скорости, времени и кривизны пространства. Эта фигня решительно никуда не годится: ее же невозможно запомнить! То ли дело принцип "Все относительно": чтобы он ни значил, универсальность и глубина налицо, а слов-всего два, ни за что не перепутаешь", — цитирует свою книгу "Энциклопедия Лоха" светская львица.

Некоторых подписчиков подобные рассуждения Ксении весьма разочаровали.

"Ксюш! Вас тоже купили?! Я думала что Вы единственный чел в наше стране который за правду и всем доказывала про тебя, а мне говорили что я д… так теперь и оказалась расстроена, ничего не сказать…", — сетуют фолловеры.

Собчак ответила своим обвинителям.

"Если исходить из того, что купили — то много раз и разные, так как у меня на всё есть своё мнение. И я не принадлежу ни к одной группе интересов", — отметила Ксения.

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