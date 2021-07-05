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Директор певицы МакSим обнадежила её поклонников и попросила молиться

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

За состоянием певицы МакSим продолжает следить общественность. Недавно высказывались предположения о том, что она обречена. Развеять слухи поспешил её концертный директор.

Директор певицы МакSим обнадежила её поклонников и попросила молиться

Маргарита Соколова написала пост в Instagram, где обратилась к поклонникам МакSим с просьбой вознести молитву о её здоровье.

"Дорогие мои. Ещё рано говорить о том, что Марина пришла в стабильное состояние и полное сознание. Но надежда есть! Сейчас только молитвы ваши могут помочь!" — поделилась с подписчиками Маргарита.

МакSим находится в больнице с 12 июня. Из-за ухудшения состояния она введена в медикаментозную кому и подключена к аппарату ЭКМО. Сейчас, по словам пиар-менеджера Яны Богушевской, состояние певицы стабильно-тяжёлое.

"Медики не проводили новых тестов на COVID-19. Все прежние тесты были отрицательные, сейчас уже не делают их, занимаются лечением", — пояснила она предположение, что МакSим больна коронавирусной инфекцией.

Также представители певицы опровергли информацию о том, что она заразилась после прививки от COVID-19.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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