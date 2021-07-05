За состоянием певицы МакSим продолжает следить общественность. Недавно высказывались предположения о том, что она обречена. Развеять слухи поспешил её концертный директор.
Маргарита Соколова написала пост в Instagram, где обратилась к поклонникам МакSим с просьбой вознести молитву о её здоровье.
"Дорогие мои. Ещё рано говорить о том, что Марина пришла в стабильное состояние и полное сознание. Но надежда есть! Сейчас только молитвы ваши могут помочь!" — поделилась с подписчиками Маргарита.
МакSим находится в больнице с 12 июня. Из-за ухудшения состояния она введена в медикаментозную кому и подключена к аппарату ЭКМО. Сейчас, по словам пиар-менеджера Яны Богушевской, состояние певицы стабильно-тяжёлое.
"Медики не проводили новых тестов на COVID-19. Все прежние тесты были отрицательные, сейчас уже не делают их, занимаются лечением", — пояснила она предположение, что МакSим больна коронавирусной инфекцией.
Также представители певицы опровергли информацию о том, что она заразилась после прививки от COVID-19.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Расширение списка товаров, которые запрещено импортировать в Россию с Украины, чувствительно ударит по незалежной. Но виноваты в этом сами киевские власти.