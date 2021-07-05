"Сознание очень хрупкое": духовник МакSим о состоянии певицы

Ранее поклонники МакSим укорили представителей духовенства за то, что те отказывались проводить таинство соборования над тяжелобольной артисткой.

Объяснялось это тем, что исполнительница находилась без сознания и не могла дать на это согласие. Причастие тоже не проводится над людьми, сознание которых отключено.

Стало известно, что Марина Абросимова (настоящее имя певицы МакSим) сподобилась принять святое причастие. Над ней также проведено таинство елеосвящения (соборования).

Певица вышла из медикаментозной комы, и к ней поспешил её духовник — игумен Лука.

"У Марины есть сознание. Она сподобилась и на соборование, и на святое причастие. И молится. Не буду сейчас уточнять, откуда это. Но это достоверно, — рассказал настоятель Пронского мужского монастыря в эфире телеканала "Спас".

Представитель Церкви отметил, что певица пришла в себя.

"Да, я сам лично видел Марину и причащал её. Её сознание ещё очень хрупкое. Тяжелая стабильность с искрой надежды у нее продолжается и сейчас. Больше мне пока добавить нечего, — сказал игумен Лука в беседе с "Комсомольской правдой".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.