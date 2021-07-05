В Москве за сутки выявлено 7624 новых инфицированных коронавирусом. Особенно страшит эпидемиологов индийский штамм COVID-19 "дельта".
В отличие от своего предшественника мутирующий вирус стал проявляться как расстройство желудочно-кишечного тракта. К известным симптомам прибавились:
Интернет-пользователи узнали в этих симптомах шуточное предсказание из 2020 года.
"Приснился сон: будто на дворе лето 2021, в мире — пандемии нового кишечного вируса, и мы все в памперсах обсуждаем, что в 2020-м в маске было лучше", — цитируют в Сети популярную остроту из прошлого.
В интернете это известие никого не удивило. Пользователи стали делиться своим опытом.
"Это уже давно везде известно, что у индийского штамма кроме известных симптомов ещё и кишечные. Только что родители так болели — кашель, температура, снижена сатурация + тошнило дней 10, ещё и есть не могли ничего. Это не так весело, как тут все пишут", — комментировали новость фолловеры.
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