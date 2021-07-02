Певица Валерия опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором поделилась информацией о любимых косметических продуктах. Также артистка подарила своим подписчикам скидку по промокоду.
Валерия сопроводила публикацию фотографиями кремов, помад, лосьонов и карандашей, а также продемонстрировала своё лицо с макияжем крупным планом.
"Дорогие мои, вот уже больше месяца я тестирую разные средства и делюсь с вами впечатлениями. В галерее смотрите мои любимые продукты, сохраняйте, пробуйте. Чувствую большую ответственность перед вами", — написала певица.
Одна из подписчиц певицы шокировала её своим бестактным вопросом.
"Сколько же на вас пластических операций?! Прям как Гурченко!" — написала она.
"Можно узнать, в каком месте и что подшито-подрезано, на ваш "профессиональный" взгляд?" — ответила Валерия.
Поклонники выразили восхищение внешностью любимой певицы. Больше всего их поразили её глаза. Также они поинтересовались, какой тон карандаша и помады предпочитает артистка.
"Шикарная леди"; "Красивая, ухоженная"; "Вы выглядите всегда сногсшибательно"; "Какие глаза", — написали интернет-пользователи.
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