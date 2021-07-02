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Валерия ответила подписчице, "уличившей" её в пластических операциях

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Валерия опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором поделилась информацией о любимых косметических продуктах. Также артистка подарила своим подписчикам скидку по промокоду.

Валерия ответила подписчице, "уличившей" её в пластических операциях

Валерия сопроводила публикацию фотографиями кремов, помад, лосьонов и карандашей, а также продемонстрировала своё лицо с макияжем крупным планом.

"Дорогие мои, вот уже больше месяца я тестирую разные средства и делюсь с вами впечатлениями. В галерее смотрите мои любимые продукты, сохраняйте, пробуйте. Чувствую большую ответственность перед вами", — написала певица.

Одна из подписчиц певицы шокировала её своим бестактным вопросом.

"Сколько же на вас пластических операций?! Прям как Гурченко!" — написала она.

"Можно узнать, в каком месте и что подшито-подрезано, на ваш "профессиональный" взгляд?" — ответила Валерия.

Поклонники выразили восхищение внешностью любимой певицы. Больше всего их поразили её глаза. Также они поинтересовались, какой тон карандаша и помады предпочитает артистка.

"Шикарная леди"; "Красивая, ухоженная"; "Вы выглядите всегда сногсшибательно"; "Какие глаза", — написали интернет-пользователи.

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Выглядеть молодо без косметики. Секреты певицы Валерии. Здоровье. 20.09.2020
Автор: Снежана Шахова
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