"У магии нет гендера": Билли Портер рассказал о своей роли

В конце июня на Amazon Prime Video вышел тизер нового фильма "Золушка". Лента выходит неоднозначной, благодаря режиссёрскому выбору.

"Изюминкой" сказки является актерский состав, в который вошел темнокожий актер-гей Билли Портер. Он играет крёстную-фею Золушки. Так одна из ключевых положительных героинь стала гендерно-нейтральной.

"У магии нет гендера. Мы представляем этого персонажа как бесполого. По крайней мере, я так его играю. И это действительно мощно. Это классика, классическая сказка для нового поколения, и я думаю, что новое поколение готово. Дети готовы. Это взрослые все тормозят", — процитировал Билли Портера канал РЕН ТВ.

Помимо эпатажной феи в фильме сыграют известные актеры Камила Кабельо, Идина Мензел, Пирс Броснан, Минни Драйвер, Мисси Эллиотт и Джеймс Корден. Жанр ленты заявлен как музыкальная романтическая комедия. Увидеть её можно будет с 3 сентября 2021 года.

Некоторые российские зрители, услышав о новости, решили сперва увидеть результат, а потом принимать решение.

"Надо посмотреть фильм. Мы же не знаем, почему это делается. Может, это действительно квотирование и повестка. А может, режиссер всю жизнь мечтал так снять, и только нынешняя ситуация позволила ему так сделать. Поверьте, по итоговому материалу это будет очень хорошо видно", - поделился своим мнение в интервью "Комсомольской правде" критик Антон Долин.

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