EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"У магии нет гендера": Билли Портер рассказал о своей роли
Игра на понижение: Китай ограничил майнинг и порадовал геймеров
Исключая эсминцы: Захарова объяснила британскому послу, как попасть в Крым
Европейскому дипломату разъяснили: "язык угроз" - не лучшая идея
Ксения Бородина обругала тех, кто преждевременно похоронил МакSим
Эксклюзивчик: Собчак рассказала, как защищают Путина от коронавируса
Военные США в Литве недосчитались более 14 тысяч сухих пайков
Всемирный банк придумал, как "подкинуть" Украине ещё один кредит
Представители церкви осудили венчание Анастасии Макеевой

Виктория Боня продолжает перепалку с Соловьёвым

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Виктория Боня не может простить Владимиру Соловьёву его насмешек по поводу её высказываний на тему вакцинации.

Виктория Боня продолжает перепалку с Соловьёвым

Виктория Боня в начале пандемии записывала видео, в котором показала себя сторонницей теории заговора. Недоверие модели вызывают вышки 5G. Кроме того, она настороженно отнеслась и к вакцинации. Звезда решила, что коронавирус является происками Билла Гейтса.

Эти размышления поднял на смех Владимир Соловьёв. Он весьма язвительно отозвался о размышлениях Бони.

Представительница селебрити не стерпела нападок и записала телеведущему ответ, в котором пообещала "плюнуть в морду" Соловьёву при встрече.

Особенно Викторию возмутило пренебрежение, с котором ведущий высмеял слова Бони о том, что она читала о проблемах вакцинации.

"Где ты прочитала? Тварь Соловьёв, читала. Ты думаешь один, … (нецензурное слово), можешь читать? Я тоже умею читать, поганая тварь", — возмущается Боня.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Соловьев vs Боня #shorts
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
"У магии нет гендера": Билли Портер рассказал о своей роли
Виктория Боня продолжает перепалку с Соловьёвым
Галкин послал сына за огурцами и сделал из этого остросюжетный фильм
"Предъявим самому канцлеру": Лукашенко готовит Германии нечто
США ничего не смогут сделать с новым выбором Латинской Америки
Игра на понижение: Китай ограничил майнинг и порадовал геймеров
Навальный подозревает, что его убьёт в тюрьме цензор
Болезнь унесла жизнь Николая Сличенко
Исключая эсминцы: Захарова объяснила британскому послу, как попасть в Крым
Европейскому дипломату разъяснили: "язык угроз" - не лучшая идея
Популярное
Бывший СССР
Готовится прорыв: что Путин и Назарбаев обсуждали в Москве

В последнее время на фоне переговорного процесса между РФ и Белоруссией о реализации Союзного государства наблюдается ренессанс российско-казахстанских отношений.

Готовится прорыв: что Путин и Назарбаев обсуждали в Москве
Вирусолог рассказал, надо ли вакцинироваться переболевшим "ковидом"
Профилактика
Вирусолог рассказал, надо ли вакцинироваться переболевшим "ковидом"
Новости Европы
Поляки: Дуду пытались убить проверенным на Качиньском способом
Новости Белоруссии
Путин запустил настоящее присоединение Белоруссии
Любовь Степушова США ничего не смогут сделать с новым выбором Латинской Америки Любовь Степушова Усам Оздемиров Как улучшить благосостояние россиян при росте цен? Усам Оздемиров Василий Амирджанов Депутат Макаров признал неэффективность власти Василий Амирджанов
Российский шоу-бизнес
Галкин шокирован роскошью замка Анны Банщиковой
Зарубежный
Ален Делон объяснил, какое впечатление произвёл на него Путин
"Закончим как пушечное мясо": литовский журналист "предсказал" будущее страны
Мир. Новости мира
"Закончим как пушечное мясо": литовский журналист "предсказал" будущее страны
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников