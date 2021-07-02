Виктория Боня продолжает перепалку с Соловьёвым

Виктория Боня не может простить Владимиру Соловьёву его насмешек по поводу её высказываний на тему вакцинации.

Виктория Боня в начале пандемии записывала видео, в котором показала себя сторонницей теории заговора. Недоверие модели вызывают вышки 5G. Кроме того, она настороженно отнеслась и к вакцинации. Звезда решила, что коронавирус является происками Билла Гейтса.

Эти размышления поднял на смех Владимир Соловьёв. Он весьма язвительно отозвался о размышлениях Бони.

Представительница селебрити не стерпела нападок и записала телеведущему ответ, в котором пообещала "плюнуть в морду" Соловьёву при встрече.

Особенно Викторию возмутило пренебрежение, с котором ведущий высмеял слова Бони о том, что она читала о проблемах вакцинации.

"Где ты прочитала? Тварь Соловьёв, читала. Ты думаешь один, … (нецензурное слово), можешь читать? Я тоже умею читать, поганая тварь", — возмущается Боня.

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