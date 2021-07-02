Галкин послал сына за огурцами и сделал из этого остросюжетный фильм

Максим Галкин опубликовал в Instagram-аккаунте ролик, наглядно демонстрирующий, что в звёздной семье приобщают детей к труду. Гарри и Лиза Галкины на практике познают, что такое сельское хозяйство.

Максим Галкин

Семилетняя дочь Галкина и Пугачёвой Лиза отлично разбирается в цветах, зная названия десятков растений.

Весной этого года Галкин вместе с детьми проводил сельскохозяйственные работы на приусадебном участке, внося удобрения под корни растений.

Теперь же Галкин решил с сыном добыть свежих овощей для салата. Шоумен послал вперёд Гарри, а сам остановился любоваться лугом, поросшим полевыми цветами.

Когда же супруг Аллы Пугачёвой всё же добрался до теплиц с огурцами, он с трудом нашёл сына в зелёных зарослях.

Мальчик старательно отыскивал в гуще листьев спелые огурцы.

Гарри Галкин

"Затерянный в огурцах", — прокомментировал Галкин старания сына отыскать овощи.

Итогом огородных приключений отца и сына стал овощной салат.

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