Болезнь унесла жизнь Николая Сличенко

Николай Сличенко стал жертвой серьёзной болезни. Народный артист СССР в тяжёлом состоянии был госпитализирован в мае в больницу. За его жизнь боролись медики, но художественный руководитель театра "Ромэн" умер от обострения болезни лёгких.

О гибели Николая Сличенко стало известно из некролога, размещенного на сайте театра, в котром он служил.

"В творческой биографии Николая Алексеевича множество ярких актерских работ, сыгранных на подмостках родного театра и в кино. Выдающиеся режиссерские работы, которые подняли "Цыганский театр "Ромэн" на новую ступень. Есть у таланта удивительная особенность — многогранность. Звезда Николая Сличенко всегда будет сиять на небосклоне в созвездии "Тельца", память о нём мы навсегда сохраним в наших сердцах", — почтили память художественного руководителя коллеги.

Известность Николаю Сличенко принесла роль в советской ленте "Свадьба в Малиновке. Жанр этого фильма раскрыл грани таланта начинающего актера. Яркая внешность, харизма и выдающиеся способности сделали его кумиром многих поколений на долгие годы.

О дате и времени прощания с народным артистом СССР пока неизвестно.

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