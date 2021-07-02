EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Европейскому дипломату разъяснили: "язык угроз" - не лучшая идея
Эксклюзивчик: Собчак рассказала, как защищают Путина от коронавируса
Военные США в Литве недосчитались более 14 000 сухих пайков
Всемирный банк придумал, как "подкинуть" Украине ещё один кредит
Представители церкви осудили венчание Анастасии Макеевой
Указ о единовременной выплате школьникам подписал президент
Страдания больного коронавирусом Мамонова облегчают морфием
Ни шагов, ни подготовки: Песков высказался по поводу встречи Путина и Зеленского
Минпромторг попросил металлургов отдать кислород в больницы

Болезнь унесла жизнь Николая Сличенко

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Николай Сличенко стал жертвой серьёзной болезни. Народный артист СССР в тяжёлом состоянии был госпитализирован в мае в больницу. За его жизнь боролись медики, но художественный руководитель театра "Ромэн" умер от обострения болезни лёгких.

Болезнь унесла жизнь Николая Сличенко

О гибели Николая Сличенко стало известно из некролога, размещенного на сайте театра, в котром он служил.

"В творческой биографии Николая Алексеевича множество ярких актерских работ, сыгранных на подмостках родного театра и в кино. Выдающиеся режиссерские работы, которые подняли "Цыганский театр "Ромэн" на новую ступень. Есть у таланта удивительная особенность — многогранность. Звезда Николая Сличенко всегда будет сиять на небосклоне в созвездии "Тельца", память о нём мы навсегда сохраним в наших сердцах", — почтили память художественного руководителя коллеги.

Известность Николаю Сличенко  принесла роль в советской ленте "Свадьба в Малиновке. Жанр этого фильма раскрыл грани таланта начинающего  актера. Яркая внешность, харизма и выдающиеся способности сделали его кумиром многих поколений на долгие годы.

О дате и времени прощания с народным артистом СССР пока неизвестно. 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

ОЧИ ЧЕРНЫЕ НИКОЛАЙ СЛИЧЕНКО
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
"Предъявим самому канцлеру": Лукашенко готовит Германии нечто
США ничего не смогут сделать с новым выбором Латинской Америки
Игра на понижение: Китай ограничил майнинг и порадовал геймеров
Навальный подозревает, что его убьёт в тюрьме цензор
Болезнь унесла жизнь Николая Сличенко
Исключая эсминцы: Захарова объяснила британскому послу, как попасть в Крым
Европейскому дипломату разъяснили: "язык угроз" - не лучшая идея
Ксения Бородина обругала тех, кто преждевременно похоронил МакSим
Как предотвратить выпадение волос?
Асцит: Почему брюшная водянка развивается, как ее вылечить?
Популярное
Бывший СССР
Готовится прорыв: что Путин и Назарбаев обсуждали в Москве

В последнее время на фоне переговорного процесса между РФ и Белоруссией о реализации Союзного государства наблюдается ренессанс российско-казахстанских отношений.

Готовится прорыв: что Путин и Назарбаев обсуждали в Москве
Вирусолог рассказал, надо ли вакцинироваться переболевшим "ковидом"
Профилактика
Вирусолог рассказал, надо ли вакцинироваться переболевшим "ковидом"
Новости Европы
Поляки: Дуду пытались убить проверенным на Качиньском способом
Российский шоу-бизнес
Галкин шокирован роскошью замка Анны Банщиковой
Любовь Степушова США ничего не смогут сделать с новым выбором Латинской Америки Любовь Степушова Усам Оздемиров Как улучшить благосостояние россиян при росте цен? Усам Оздемиров Василий Амирджанов Депутат Макаров признал неэффективность власти Василий Амирджанов
Новости Белоруссии
Путин запустил настоящее присоединение Белоруссии
Зарубежный
Ален Делон объяснил, какое впечатление произвёл на него Путин
"Закончим как пушечное мясо": литовский журналист "предсказал" будущее страны
Мир. Новости мира
"Закончим как пушечное мясо": литовский журналист "предсказал" будущее страны
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников