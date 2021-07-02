Навальный подозревает, что его убьёт в тюрьме цензор

Алексей Навальный сравнил с себя с Гарри Поттером, которого в книге Джоан Роулинг называли "нежелательным лицом №1".

Навальный рассказал, что получает огромное количество корреспонденции. Он представил, какая нагрузка ложится на плечи женщины, которая обязана выискивать в его письмах крамольные тексты.

"Вдруг именно в этих каракулях экстремизм?" — иронизирует оппозиционер.

Он подозревает, что женщина-цензор его уже возненавидела.

"Меня убьет цензор. Вероятность этого с каждым днем все выше. Цензора я ни разу не видел. Говорят, это женщина. В детективах пишут, что женщины очень изобретательны в плане убийств, так что она найдёт способ меня достать", — пишет Навальный в Instagram.

Навальный нашёл сходство между собой и мальчиком-волшебником Гарри Поттером.

"Зачем ей меня убивать? А потому что я как Гарри Поттер в начале первой книги. Помните письма из Хогвартса? У меня похоже, только без сов и волшебников. Конвой возит меня из колонии в колонию, оттуда в больницу, оттуда в колонию. И куда бы я ни приехал, ко мне в камеру (чем не аналог чулана под лестницей в доме дядюшки Дурсля) приходит офицер и говорит усталым голосом: осужденный Навальный, это вам, распишитесь", — объясняет блогер.

Он уверен, что нажил себе серьёзного врага из-за того, что письма к нему приходят в тюрьму пачками.

"В случае чего в длинный список желающих меня убить сразу за пунктами "фсбшники с химоружием" и "олигархи, против которых проводил расследование", добавляйте строку "несчастная женщина-цензор, доведенная до истерики непонятными ей шутками про котов, Рика и Морти и космический корабль", — объясняет Навальный.

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