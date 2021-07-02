Ксения Бородина обругала тех, кто преждевременно похоронил МакSим

Общественность и звёзды отечественного шоу-бизнеса продолжают переживать за судьбу певицы МакSим. Исполнительница две недели находится в больнице. Несмотря на старания врачей, её состояние за это время ухудшилось.

Вчера в эфире шоу Андрея Малахова журналист Антон Красовский предположил, что певица обречена. Своё мнение он аргументировал тем, что у пациентов после аппарата ЭКМО крайне низкая, 2% выживаемость.

Марина Максимова две недели лежит в реанимации. Первоначально врачи её подключили к ИВЛ, но из-за ухудшения состояния перевели на ЭКМО.

Мнение журналиста разозлило Ксению Бородину. Женщина нецензурно выругалась, осаживая оппонента.

"Как страшно жить в мире, где ты борешься за жизнь, а журналюги такого уровня тебя уже хоронят. Зачем это надо было оставлять в эфире? Как люди без медицинского образования делают такие прогнозы?" — заявила ведущая.

В окружении певицы МакSим есть люди, которые искренне переживают за её состояние. По словам Ксении Бородиной, она одна из них.

"Я каждый день о ней думаю, из головы не выходит. Марина очень сильная. Я верю, что все будет хорошо, надо молиться за неё", — процитировала ее переживания "Экспресс газета".

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