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Страдания больного коронавирусом Мамонова облегчают морфием

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Больной коронавирусом актёр Пётр Мамонов, известный публике по роли отшельника из фильма "Остров", находится в крайне тяжелом состоянии.

Страдания больного коронавирусом Мамонова облегчают морфием

Пётр Мамонов попал в реанимацию из-за инфицирования COVID-19. Основатель группы "Звуки Му" дышит с помощью аппарата искусственной вентиляции лёгких.

Как сообщает Life. ru, чтобы избавить артиста от невыносимой боли, ему пытаются помочь с помощью морфия.

Жена актёра и музыканта объяснила, что поначалу Пётр Николаевич пытался лечиться в домашних условиях. Кроме коронавируса, у него диагностировали также вирусную пневмонию.

Трудности с дыханием и высокая температура заставили супругу Мамонова Ольгу согласиться на госпитализацию.

"Вроде мы сбили температуру, вроде бы полегче. А потом вообще дышать перестал, и скорая забрала. Пять дней он в реанимации в тяжелом состоянии. Думали сами справимся — многие сами выкарабкиваются. А потом вдруг как-то всё быстро случилось", — передаёт слова женщины "360".

Испуганная супруга не понимает, где он мог заразиться коронавирусом, так как они жили в деревне в Наро-Фоминске.

Мамонов прожил непростую жизнь. В молодости он вёл довольно рискованный образ жизни: экспериментировал с запрещёнными веществами и злоупотреблял алкоголем.

В пьяной потасовке он получил ножевое ранение. От потери крови Пётр впал в коматозное состояние и пережил клиническую смерть.

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Пётр Мамонов в реанимации на грани-Петр Мамонов коронавирус
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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