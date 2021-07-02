Галкин шокирован роскошью замка Анны Банщиковой

Владеющий величественным замком в деревне Грязь Максим Галкин был поражён, когда увидел резиденцию звезды сериала "Ищейка" Анны Банщиковой.

Максим Галкин

Супруг Аллы Пугачёвой в Instagram-аккаунте часто показывает свою "крепость", похожую на средневековый замок.

Семейное гнёздышко Примадонны и Галкина представляет собой нечто среднее между Хогвартсом и Собором Парижской Божией Матери.

Нашлись, однако, люди, которые переплюнули юмориста в его стремлении поражать всех антуражем своего жилища.

Гостьей передачи "Сегодня вечером" стала актриса Анна Банщикова, которая рассказала о своём впечатляющем доме.

"Я живу в загородном поселке. В квартире, но за городом", — скромно сказала актриса.

Галкина такая формулировка не устроила.

"Таунхауз, говори по-русски", — отметил Галкин.

Резиденция Банщиковой весьма впечатлила пародиста.

"Это ты там живешь?! Это у нас в стране? А что это говорят, что я когда показываю свой замок, то я выпендриваюсь?!" — отметил супруг Примадонны.

Дом Анны Банщиковой. Фото: instagram.com/1tv/

Жильё Банщиковой напоминает старинную княжескую усадьбу. Четыре этажа дома вмещают шесть квартир.

"Самое главное, что у нас из окна видно озеро", — скромничает артистка.