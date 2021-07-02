EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Оппозиция в Армении через суд пытается отменить результаты выборов
Узбекский вектор: Вашингтон планирует плотнее работать с Ташкентом
Ален Делон объяснил, какое впечатление произвёл на него Путин
"Я бы не советовал": глава МИД Латвии обратился к населению по поводу Белоруссии
США внесли Турцию в список стран, вербующих на войну детей
ОПЗЖ: новым законом Киев делит людей на сорта
Во МХАТе ответили на письмо Дорониной Путину об изгнании худрука театра
В июле в России вырастут цены почти на всё
Не вписались: экс-президент Молдавии объяснил, чем недоволен Запад

Галкин шокирован роскошью замка Анны Банщиковой

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Владеющий величественным замком в деревне Грязь Максим Галкин был поражён, когда увидел резиденцию звезды сериала "Ищейка" Анны Банщиковой.

Максим Галкин
Максим Галкин

Супруг Аллы Пугачёвой в Instagram-аккаунте часто показывает свою "крепость", похожую на средневековый замок.

Семейное гнёздышко Примадонны и Галкина представляет собой нечто среднее между Хогвартсом и Собором Парижской Божией Матери.

Нашлись, однако, люди, которые переплюнули юмориста в его стремлении поражать всех антуражем своего жилища.

Гостьей передачи "Сегодня вечером" стала актриса Анна Банщикова, которая рассказала о своём впечатляющем доме.

"Я живу в загородном поселке. В квартире, но за городом", — скромно сказала актриса.

Галкина такая формулировка не устроила.

"Таунхауз, говори по-русски", — отметил Галкин.

Резиденция Банщиковой весьма впечатлила пародиста.

"Это ты там живешь?! Это у нас в стране? А что это говорят, что я когда показываю свой замок, то я выпендриваюсь?!" — отметил супруг Примадонны.

Резиденция Анна Банщиковой
Дом Анны Банщиковой. Фото: instagram.com/1tv/

Жильё Банщиковой напоминает старинную княжескую усадьбу. Четыре этажа дома вмещают шесть квартир.

"Самое главное, что у нас из окна видно озеро", — скромничает артистка.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Путин запустил настоящее присоединение Белоруссии
Поляки: Дуду пытались убить проверенным на Качиньском способом
"Мы будем судиться!": Собчак бросила вызов Роскомнадзору
Оппозиция в Армении через суд пытается отменить результаты выборов
Узбекский вектор: Вашингтон планирует плотнее работать с Ташкентом
Ален Делон объяснил, какое впечатление произвёл на него Путин
"Я бы не советовал": глава МИД Латвии обратился к населению по поводу Белоруссии
Поклонники не узнали упитанную Асмус на фотографии из прошлого
США внесли Турцию в список стран, вербующих на войну детей
Сергей Безруков намекнул о пополнении в семье
Популярное
Профилактика
Вирусолог рассказал, надо ли вакцинироваться переболевшим "ковидом"

Если человек переболел "ковидом", то у него формируется иммунитет на клеточном уровне, который делает ненужной срочную вакцинацию.

Вирусолог рассказал, надо ли вакцинироваться переболевшим "ковидом"
Готовится прорыв: что Путин и Назарбаев обсуждали в Москве
Бывший СССР
Готовится прорыв: что Путин и Назарбаев обсуждали в Москве
Новости Европы
Поляки: Дуду пытались убить проверенным на Качиньском способом
Мир. Новости мира
"Закончим как пушечное мясо": литовский журналист "предсказал" будущее страны
Василий Амирджанов Депутат Макаров признал неэффективность власти Василий Амирджанов Любовь Степушова Готовится прорыв: что Путин и Назарбаев обсуждали в Москве Любовь Степушова Усам Оздемиров Россия может преуспеть благодаря климатическим проектам Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Представитель НАТО: мы никуда не уйдём из Чёрного моря - Россия нам не указ
Мир. Новости мира
В Киеве оценили слова Путина касательно встречи с Зеленским
Ищите лучше: Варшава дала Киеву совет касательно газа
Мир. Новости мира
Ищите лучше: Варшава дала Киеву совет касательно газа
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников