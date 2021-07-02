Владеющий величественным замком в деревне Грязь Максим Галкин был поражён, когда увидел резиденцию звезды сериала "Ищейка" Анны Банщиковой.
Супруг Аллы Пугачёвой в Instagram-аккаунте часто показывает свою "крепость", похожую на средневековый замок.
Семейное гнёздышко Примадонны и Галкина представляет собой нечто среднее между Хогвартсом и Собором Парижской Божией Матери.
Нашлись, однако, люди, которые переплюнули юмориста в его стремлении поражать всех антуражем своего жилища.
Гостьей передачи "Сегодня вечером" стала актриса Анна Банщикова, которая рассказала о своём впечатляющем доме.
"Я живу в загородном поселке. В квартире, но за городом", — скромно сказала актриса.
Галкина такая формулировка не устроила.
"Таунхауз, говори по-русски", — отметил Галкин.
Резиденция Банщиковой весьма впечатлила пародиста.
"Это ты там живешь?! Это у нас в стране? А что это говорят, что я когда показываю свой замок, то я выпендриваюсь?!" — отметил супруг Примадонны.
Жильё Банщиковой напоминает старинную княжескую усадьбу. Четыре этажа дома вмещают шесть квартир.
"Самое главное, что у нас из окна видно озеро", — скромничает артистка.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Если человек переболел "ковидом", то у него формируется иммунитет на клеточном уровне, который делает ненужной срочную вакцинацию.