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"Мы будем судиться!": Собчак бросила вызов Роскомнадзору

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак пожаловалась на произвол Роскомнадзора, который заблокировал её интервью с Андреем Макаревичем.

"Мы будем судиться!": Собчак бросила вызов Роскомнадзору

"Вначале Дудя, теперь меня", — так начинаются сетования Ксении.

Собчак возмущена тем, что Роскомнадзор по настоянию МВД внёс в реестр запрещённой информации интервью с лидером группы "Машина времени" с двумя с половиной миллионами просмотров. Поводом для блокировки видео стала пропаганда наркотиков.

"Что я по этому поводу думаю: конечно, никакой пропаганды там не было, просто РКН начал открытую войну с популярными Youtube-каналами. Вот только правила ведения этой войны мне до конца непонятны, — написала Ксения Анатольевна в своём Instagram-аккаунте.

Журналистку удивила разница подходов к блокировке её интервью и роликов Дудя.

"Следите за руками:

1) Против Дудя завели сразу два административных дела за интервью с Моргенштерном и с Ивангаем, но к ним доступ, к счастью, не ограничен.

2) Против меня никаких дел, вроде как, не заводили, но интервью в реестр внесли и видео заблокировали!!!" — удивляется Собчак.

Ксения отметила, что эти действия напоминают ей политическую цензуру.

"Сегодня нельзя упоминать наркотики, завтра, например, Навального. Или еще кого-то, на выбор Екатерины Мизулиной, ее мамы и МВД с Роскомнадзором", — негодует светская львица.

Собчак намерена отстаивать свои права в суде, хотя она не сильно надеется на успех затеи.

"Мы будем судиться с Роскомнадзором, хотя и ясно, что суд нам не выиграть в нашем "правохоронительном" государстве. Вот так проснёшься однажды, а за окном антиутопия", — заключила журналистка.

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СОБЧАК ЗАБЛОКИРОВАЛ ЮТУБ ПО ПРОСЬБЕ РОССКОМНАДЗОРА ЗА ИНТЕРВЬЮ С МКАРЕВИЧЕМ
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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