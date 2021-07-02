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Ален Делон объяснил, какое впечатление произвёл на него Путин

Шоу-бизнес » Зарубежный

Французский актёр Ален Делон рассказал, что беседовал с президентом РФ Владимиром Путиным. Артист отметил, что высоко оценивает деятельность российского лидера на государственном посту.

Ален Делон объяснил, какое впечатление произвёл на него Путин

Некоторые мировые звёзды благосклонно относятся к Владимиру Путину, не боясь навлечь на себя гнев соотечественников.

Ранее другой французский актёр обрёл друга в лице лидера РФ. Жерар Депардье был обласкан в России и даже получил недвижимость от российского государства.

Ален Делон тоже был удостоен внимания Владимира Путина. Об этом знаменитый актёр поведал в интервью международному франкоязычному телеканалу "ТВ-5"

"Мне довелось встречаться с Владимиром Путиным. Он очень способный человек. Весьма непросто управлять такой огромной страной столько лет, а он это делает", — цитирует слова Делона ТАСС.

Делон объяснил, что готов к нападкам тех, кто недолюбливает Путина

"Не знаю, как он добивается этого, но понимаю, что это весьма непросто", — отметил артист, добавив, что не опасается критики, которую могут вызвать подобные высказывания у его недоброжелателей.

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Познер. В гостях Ален Делон
Автор: Елена Былкина
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