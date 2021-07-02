Сергей Безруков намекнул о пополнении в семье

Актёр решил поделиться с подписчиками радостной новостью. Сергей Безруков выложил фотографию с супругой Анной Матисон. На нём звезда "Бригады" и "Участка" нежно держит руку на округлившемся животе второй половинки.

"Привет из Сочи, дорогие мои, хорошие! Сегодня день режиссера, и мы работаем! Снимаем кино", — привела цитату артиста "Комсомольская правда".

Отметим, что это уже пятый ребёнок телезвезды. У него есть внебрачные сын и дочь от актрисы Кристины Смирновой и двое детей от Анны Матисон. Безруков наслаждается своим отцовством, стараясь проводить с детьми больше времени. Результатом этого служит большое количество семейных фото, которыми он делится на страницах социальных сетей.

Рождение первого ребёнка Сергей Безруков как ответственный отец не пропустил, отправившись поддерживать жену во время родов.

"Когда ты не спишь, встаёшь как на дежурство всю ночь. Когда жену отвозишь на роды, дышишь рядом. Дорогие женщины, теперь я знаю, что вы испытываете. Я не чувствую этого, но понимаю, сочувствую. Это должен испытать каждый мужчина, чтобы вас понять", — прокомментировал свой поступок актёр.

Подписчики Сергея Безрукова с радостью восприняли новость о пополнении. "Мои поздравления. Лёгких родов и здорового малыша!" — поделились они тёплыми пожеланиями в Instagram артиста.

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