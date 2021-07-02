EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
США внесли Турцию в список стран, вербующих на войну детей
ОПЗЖ: новым законом Киев делит людей на сорта
В июле в России вырастут цены почти на всё
Не вписались: экс-президент Молдавии объяснил, чем недоволен Запад
Сотрудников ФСО и ФСБ не пускают в московские кафе и рестораны
Захарова метко ответила Зеленскому по поводу "не одного народа"
Петербуржец собой закрыл собаку от нападения агрессивных стафов
Снова провал: Байдена попросили "поскорее уехать" из Серфсайда
ОПЕК+ не исключает переизбытка предложений нефти на рынке

Поклонники не узнали упитанную Асмус на фотографии из прошлого

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

33-летняя актриса Кристина Асмус восхищает фанатов своей стройной фигурой. Каково же было удивление публики, когда артистка показала, что раньше была довольно пухленьким подростком.

Кристина Асмус
Кристина Асмус

Звезда сериала "Интерны" опубликовала в своём Instagram-аккаунте снимок, на котором ей всего 16 лет. С фотографии на нас смотрит милая девочка с пухлыми щёчками и русыми волосами, которых ещё не коснулось осветление.

В скромном подростке трудно узнать экс-супругу Гарика Харламова — яркую блондинку Асмус.

Ранее артистка разместила в своём микроблоге архивное видео. На быстро сменяющихся кадрах подписчикам было трудно разглядеть Асмус, поэтому она вскоре поделилась снимком из прошлого.

"Да, этот хомячок — я! Мне здесь 16 лет! Мало кто во вчерашнем видео 2004 года узнал меня в этой щекастенькой девочке-одуване", — написала знаменитость.

Кристина Асмус
Кристина Асмус

Кристина уже не помнит, почему она делала на голове такую причёску, которую она сравнила с одуванчиком. Она предположила, что тогда это было очень модно.

"А вы делали себе волосы — гофре? Я без них жить не могла. Каждое утро года три, наверное. Я только одного не понимаю — почему я челку прямую оставляла?" — спросила подписчиков знаменитость.

Фолловеров умилило архивное фото Кристины.

"Хорошенькая! Щечки детские еще, пухленькие!";

"Прихорошенькая девочка";

"Я узнала тебя по глазам, они всегда такие же прекрасные и добрые! А еще ты, конечно, шикарно выглядишь, будучи мамой", — комментировали фото интернет-пользователи.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Кристина Асмус - О жизни после «Текста», Харламове, комплексах и стереотипах
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
ОПЗЖ: новым законом Киев делит людей на сорта
Во МХАТе ответили на письмо Дорониной Путину об изгнании худрука театра
В июле в России вырастут цены почти на всё
Не вписались: экс-президент Молдавии объяснил, чем недоволен Запад
PR-директор МакSим ответила на новость о финансовых проблемах певицы
Сотрудников ФСО и ФСБ не пускают в московские кафе и рестораны
Захарова метко ответила Зеленскому по поводу "не одного народа"
Петербуржец собой закрыл собаку от нападения агрессивных стафов
Снова провал: Байдена попросили "поскорее уехать" из Серфсайда
ОПЕК+ не исключает переизбытка предложений нефти на рынке
Популярное
Профилактика
Вирусолог рассказал, надо ли вакцинироваться переболевшим "ковидом"

Если человек переболел "ковидом", то у него формируется иммунитет на клеточном уровне, который делает ненужной срочную вакцинацию.

Вирусолог рассказал, надо ли вакцинироваться переболевшим "ковидом"
Готовится прорыв: что Путин и Назарбаев обсуждали в Москве
Бывший СССР
Готовится прорыв: что Путин и Назарбаев обсуждали в Москве
Мир. Новости мира
Представитель НАТО: мы никуда не уйдём из Чёрного моря - Россия нам не указ
Мир. Новости мира
"Закончим как пушечное мясо": литовский журналист "предсказал" будущее страны
Василий Амирджанов Депутат Макаров признал неэффективность власти Василий Амирджанов Любовь Степушова Готовится прорыв: что Путин и Назарбаев обсуждали в Москве Любовь Степушова Усам Оздемиров Россия может преуспеть благодаря климатическим проектам Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
В Киеве оценили слова Путина касательно встречи с Зеленским
Мир. Новости мира
Ищите лучше: Варшава дала Киеву совет касательно газа
64 года тюрьмы - приговор американке за секс с друзьями дочери
Происшествия
64 года тюрьмы - приговор американке за секс с друзьями дочери
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников