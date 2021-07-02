Поклонники не узнали упитанную Асмус на фотографии из прошлого

33-летняя актриса Кристина Асмус восхищает фанатов своей стройной фигурой. Каково же было удивление публики, когда артистка показала, что раньше была довольно пухленьким подростком.

Кристина Асмус

Звезда сериала "Интерны" опубликовала в своём Instagram-аккаунте снимок, на котором ей всего 16 лет. С фотографии на нас смотрит милая девочка с пухлыми щёчками и русыми волосами, которых ещё не коснулось осветление.

В скромном подростке трудно узнать экс-супругу Гарика Харламова — яркую блондинку Асмус.

Ранее артистка разместила в своём микроблоге архивное видео. На быстро сменяющихся кадрах подписчикам было трудно разглядеть Асмус, поэтому она вскоре поделилась снимком из прошлого.

"Да, этот хомячок — я! Мне здесь 16 лет! Мало кто во вчерашнем видео 2004 года узнал меня в этой щекастенькой девочке-одуване", — написала знаменитость.

Кристина Асмус

Кристина уже не помнит, почему она делала на голове такую причёску, которую она сравнила с одуванчиком. Она предположила, что тогда это было очень модно.

"А вы делали себе волосы — гофре? Я без них жить не могла. Каждое утро года три, наверное. Я только одного не понимаю — почему я челку прямую оставляла?" — спросила подписчиков знаменитость.

Фолловеров умилило архивное фото Кристины.

"Хорошенькая! Щечки детские еще, пухленькие!"; "Прихорошенькая девочка"; "Я узнала тебя по глазам, они всегда такие же прекрасные и добрые! А еще ты, конечно, шикарно выглядишь, будучи мамой", — комментировали фото интернет-пользователи.

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