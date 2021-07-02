PR-директор МакSим ответила на новость о финансовых проблемах певицы

Ранее СМИ сообщали, что у тяжелобольной исполнительницы возникли проблемы с контролирующими органами, которые якобы приостановили все денежные операции со счетов МакSим.

Представитель артистки, которая сейчас находится в реанимации с 80-процентным поражением лёгких, Яна Богушевская посоветовала представителям прессы не доверять "левым" источникам информации.

Поклонников исполнительницы, состояние которой сейчас характеризуется как тяжёлое, возмутило известие о том, что счета певицы были заблокированы именно в тот момент, когда Марина Абросимова особенно нуждается в своих сбережениях.

Сообщалось, что налоговая якобы применила к счетам актрисы санкции из-за просроченной декларации о доходах.

"Это ложь. Прежде чем писать, нужно обращаться к официальным представителям артиста, а не к левым источникам", — написала PR-директор Абросимовой в социальных сетях.

Ранее Pravda.Ru писала, почему священнослужитель отказался проводить над певицей МакSим таинство соборования.

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