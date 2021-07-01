Бритни Спирс всё ещё нуждается в опеке

Певица Бритни Спирс попыталась освободиться от опеки отца. В многочисленных интервью девушка признавалась, что её угнетает отсутствие возможности принимать самостоятельные решения.

"Я травмирована. Я несчастна и не могу спать. Я в депрессии и зла до безумия. Я плачу каждый день", — пожаловалась Бритни.

Выйти из-под опеки она попыталась при помощи суда. Однако, иск 39-летней певицы был отклонен. Тем не менее, по информации "Пятого канала" Лос-Анджелесский суд включил в число опекунов певицы частную финансовую компанию Bessemer Trust. Таким образом, теперь её счетами могут распоряжаться несколько лиц.

Опека стала вынужденной мерой в жизни Бритни Спирс. В 2008 году она попала под неё из-за ряда скандалов, спровоцированных разводом. Частичная недееспособность звезды заключается в ограничении принятия важных для неё решений и совершения покупок.

"Это опекунство приносит мне гораздо больше вреда, чем пользы. Я заслуживаю права на собственную жизнь, я всю жизнь работала. Я заслуживаю перерыва в два-три года, чтобы просто заниматься тем, чем я хочу", — прокомментировала своё состояние певица.

Бритни Спирс мечтает выйти замуж и родить детей. Однако на пути к исполнению этого желания стоит воля отца.

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