Звезда фильма "Москва слезам не верит" Вера Алентова оказалась на больничной койке незадолго до того, как у её супруга режиссёра Владимира Меньшова диагностировали коронавирус.
Народная артистка РФ не сумела избежать заражения COVID-19. 79-летняя актриса находится под наблюдением медиков.
Сообщается, что жизнь Алентовой находится вне опасности, хотя есть предположения, что актриса заразилась штаммом коронавируса нового типа.
О состоянии Веры Валентиновны рассказал художественный руководитель Московского театра имени Пушкина Евгений Писарев.
"Чувствует себя нормально, все в порядке, помощи не требуется", — цитирует слова худрука театра РИА "Новости".
Замену в Московском театре им. Пушкина Алентовой искать не стали, так как актриса успела отыграть все свои спектакли. Новая встреча со зрителем планируется в следующем театральном сезоне.
Ранее коронавирусом заболел супруг актрисы Владимир Меньшов.
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