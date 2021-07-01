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Назван диагноз госпитализированной Веры Алентовой

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Звезда фильма "Москва слезам не верит" Вера Алентова оказалась на больничной койке незадолго до того, как у её супруга режиссёра Владимира Меньшова диагностировали коронавирус.

Назван диагноз госпитализированной Веры Алентовой

Народная артистка РФ не сумела избежать заражения COVID-19. 79-летняя актриса находится под наблюдением медиков.

Сообщается, что жизнь Алентовой находится вне опасности, хотя есть предположения, что актриса заразилась штаммом коронавируса нового типа.

О состоянии Веры Валентиновны рассказал художественный руководитель Московского театра имени Пушкина Евгений Писарев.

"Чувствует себя нормально, все в порядке, помощи не требуется", — цитирует слова худрука театра РИА "Новости".

Замену в Московском театре им. Пушкина Алентовой искать не стали, так как актриса успела отыграть все свои спектакли. Новая встреча со зрителем планируется в следующем театральном сезоне.

Ранее коронавирусом заболел супруг актрисы Владимир Меньшов.

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Автор: Елена Былкина
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