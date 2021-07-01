Елизавета Арзамасова опровергла слухи о связи в школьном возрасте

Елизавета Арзамасова считает начало отношений с Ильей Авербухом настолько романтичным, что будь это сюжетом фильма зрители бы просто не поверили.

Для неё главными критериями зарождения чувств были "легкость, естественность и органичность".

Именно поэтому актриса не спешила создавать семью, ожидая идеальных отношений. Их она нашла в паре с Авербухом. В конце прошлого года представители селебрити вступили в брак, а сейчас ждут первенца.

Долгое время общественность обсуждала разницу в возрасте влюбленных, которая превышает 20 лет. Некоторые высказали мнение о начале романа еще 10 лет назад, когда две звезды познакомились на съемках шоу "Лед и пламень". Вопрос о начале романа в 15-летнем возрасте от Вячеслава Манучарова вызвал улыбку у Елизаветы.

"Слава, дорогой, нет. Просто случилось совпадение двух людей в пространстве, времени, порывах, интересах в литературе, музыке, живописи… Вот так", — привел цитату Арзамасовой в ответ на слухи Пятый канал.

Она призналась, что счастлива в браке и не испытывает разногласий с супругом и пасынком.

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