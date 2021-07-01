EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Они подвинут границы: Киев "нажаловался" НАТО на Россию в Чёрном море
Турция вышла из договора о предотвращении насилия в отношении женщин
ФСБ опубликовала видео задержания неонацистов в Белгороде
Ким Чен Ын заявил, что ценит дружбу с Китаем
Россия отправит в Центральноафриканскую Республику еще 600 инструкторов 
Российский судья Карасёв будет работать на матче Чехия - Дания
Собянин объяснил, почему могут "затухать" города
Собчак высмеяла Тарасова за попытку пиариться за счёт Бузовой
Российский фанат, избитый украинцами, лишился флага и ушанки

Известие об идее постановки мюзикла "Форсаж" вызвало восторг у Цискаридзе

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Идея Вина Дизеля поставить мюзикл по мотивам киносаги "Форсаж" нашла поддержку у артиста балета и педагога Николая Цискаридзе. Он одобрил инициативу при условии, если постановка будет выполнена на высоком художественном уровне.

Известие об идее постановки мюзикла "Форсаж" вызвало восторг у Цискаридзе

"Ну и хорошо, Господи, прекрасно. Если это красиво будет и музыкально, почему нет", — заявил он NEWS. ru.

Отметим, что актер ещё сам не определился с форматом продолжения "Форсажа". Вин Дизель рассматривает как вариант театральной постановки, так и очередной части киноленты. В планах также снять 10-й и 11-й эпизоды. Работы над ними начнутся в начале следующего года. Роль в мюзикле была заветной мечтой Вина Дизеля.

Новый возможный формат саги вызвал интерес у её поклонников из разряда творческих личностей. Однако создать нечто подобное отваживаются немногие.

"Я настолько занимаюсь другим в своей жизни, что мне не до этого", — прокомментировал возможность такой постановки на отечественной эстраде Николай Цискаридзе.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Николай Цискаридзе: белые носки и дедовщина в Большом театре
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
В России могут повысить максимальную скорость на дорогах до 150 км/ч
"Яблоко" просит для России "Пфайзер" и "Модерну"
Закат "нефтеномики": Греф рассказал про баррель по 26$ и потери на 4 трлн
Станут ли учения Sea Breeze-2021 началом войны
Нужно ли лечить "глаза змеи"
Макеева возмутилась, когда её назвали нищей
Они подвинут границы: Киев "нажаловался" НАТО на Россию в Чёрном море
Известие об идее постановки мюзикла "Форсаж" вызвало восторг у Цискаридзе
Турция вышла из договора о предотвращении насилия в отношении женщин
ФСБ опубликовала видео задержания неонацистов в Белгороде
Популярное
Российский шоу-бизнес
Отпуск Петросяна с супругой на Мальдивах завершился слезами

Подписчики Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой следили за отпускным контентом знаменитостей в социальных сетях, так и не дождавшись от пары совместных снимков с отдыха.

Отпуск Петросяна с супругой на Мальдивах завершился слезами
В Сети не узнали Собчак без макияжа
Российский шоу-бизнес
В Сети не узнали Собчак без макияжа
Мир. Новости мира
Запад твердо решил "скинуть Украину с баланса"
Российский шоу-бизнес
Шатающаяся Бузова в мини-юбке едва не свалилась на газон
Любовь Степушова Россия выигрывает у США "газовую войну" Любовь Степушова Василий Амирджанов Сенаторы обвинили Запад в срыве вакцинации Василий Амирджанов Усам Оздемиров Россия может преуспеть благодаря климатическим проектам Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Украина в пролёте: назван "самый активный партнёр НАТО"
Российский шоу-бизнес
Коллега Гулбиса выдвинул свою версию смерти актёра
Путин раскрыл секрет своей вакцинации
Политика. Новости и аналитика
Путин раскрыл секрет своей вакцинации
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников