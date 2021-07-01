Известие об идее постановки мюзикла "Форсаж" вызвало восторг у Цискаридзе

Идея Вина Дизеля поставить мюзикл по мотивам киносаги "Форсаж" нашла поддержку у артиста балета и педагога Николая Цискаридзе. Он одобрил инициативу при условии, если постановка будет выполнена на высоком художественном уровне.

"Ну и хорошо, Господи, прекрасно. Если это красиво будет и музыкально, почему нет", — заявил он NEWS. ru.

Отметим, что актер ещё сам не определился с форматом продолжения "Форсажа". Вин Дизель рассматривает как вариант театральной постановки, так и очередной части киноленты. В планах также снять 10-й и 11-й эпизоды. Работы над ними начнутся в начале следующего года. Роль в мюзикле была заветной мечтой Вина Дизеля.

Новый возможный формат саги вызвал интерес у её поклонников из разряда творческих личностей. Однако создать нечто подобное отваживаются немногие.

"Я настолько занимаюсь другим в своей жизни, что мне не до этого", — прокомментировал возможность такой постановки на отечественной эстраде Николай Цискаридзе.

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