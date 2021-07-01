Макеева возмутилась, когда её назвали нищей

Актриса Анастасия Макеева не могла пройти мимо журналисткой статьи, в которой её упрекают в стремлении не платить за предоставленные ей услуги.

Поводом для раздражения звезды мюзиклов стала публикация под заголовком "Нищая Макеева захотела раскрутить агентство на свою свадьбу по бартеру".

Актриса решила ответить своим обидчиками и написала объёмный пост в Instagram, в котором доказывает, почему представители прессы не правы.

"Определитесь, так я нищая или подкупаю чужих детей и богатей-ка с кучей персонала? То я Андрея подкупаю водителями и квартами, то я нищая наше СМИ меня радует и нет предела их фантазии. Как же мое имя стала именем нарицательным, звучащим из каждого утюга, только ленивый не хочет заработать на моем имени", — негодует артистка.

Она объяснила, что монетизироваться в бизнесе для публичных людей — совершенно нормальная практика.

В этом же посте Анастасия заступилась за своего супруга Романа Малькова.

"Мой муж Альфонс или все же человек, который содержал свою семью 16 лет? Или я умею так организовывать свой бизнес, что могу получить услуги или товар взамен за свои услуги? Для бизнес людей ответ очевиден. Но всем очень хочется свои упущенные возможности выдать за чужие недостатки или просто я лучше администратор, чем вы…" — поставила на место своих критиков Макеева.

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