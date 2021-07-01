"Тут сейчас зима": Бузова показала тонкую фигуру в мини-купальнике

Звезда "Дома-2" Ольга Бузова сейчас участвует в новом проекте ТНТ в Африке. На жарком континенте сейчас зима, но звезда прихватила с собой купальники, поэтому не упускает случая продемонстрировать публике свою точёную фигуру.

Ольга Бузова

Бузова объяснила, что работает не покладая рук. При плотном графике Ольга всё равно выкраивает время для фотосессий.

"Чтобы хоть бы было ощущение, что лето, решила разбавить ленту фото в купальнике. Не зря же я их тащила с собой. Дело в том, что тут сейчас зима, и в 17 уже холодно. А днём, когда солнце и тепло, — я работаю. Поэтому я буду первым человеком, который через месяц вернётся белым из Африки. Но это неважно. Главное, что мы вернёмся с офигенным шоу для вас", — объяснила знаменитость под снимками.

Ольга Бузова

Поклонники никак не могут привыкнуть к Бузовой в блонде.

"Оля, вернись в тёмный цвет волос", — просят фанаты поющую ведущую.

Сетевые критики увидели в фотосессии звезды нарушение моральных устоев.

"Пошлость в чистом виде! Как, впрочем, и всегда!" — написали непримиримые моралисты под постом представительницы селебрити.

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