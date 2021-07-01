Собчак высмеяла Тарасова за попытку пиариться за счёт Бузовой

Ксения Собчак удивилась, как нынешняя супруга Дмитрия Тарасова терпит непрерывные разговоры мужа об Ольге Бузовой. Особенно впечатлил светскую львицу фотоколлаж, на котором футболист наглядно сравнивает Анастасию Костенко и свою бывшую звёздную супругу.

Сетевые остряки пошутили, что пост Тарасова напоминал агитационный плакат с чётким разделением на ад и рай.

Идеалистической картине беременной Костенко с детьми футболист противопоставил "зловещие" кадры с выступления Бузовой на сцене в откровенном наряде.

Ксения Собчак не прошла мимо такой откровенной попытки пропиариться на имени Бузовой.

"Кодекс семьи пдф не пошёл? Теперь с козырей? Ну как минимум, у беременной Костенко железные нервы!" — поделилась своими мыслями Собчак в Telegram-канале "Кровавая барыня".

Дела у Тарасова сейчас идут неважно, а Костенко ждёт ребёнка. Интернет-пользователи предположили, что супруги пытаются привлечь внимание к себе с помощью Ольги Бузовой, у которой "всё в шоколаде".

"Какой ад!" — возмутилась Собчак, комментируя отчаянные попытки Тарасова напомнить о себе, пользуясь именем знаменитой экс-супруги.