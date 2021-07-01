Ксения Собчак удивилась, как нынешняя супруга Дмитрия Тарасова терпит непрерывные разговоры мужа об Ольге Бузовой. Особенно впечатлил светскую львицу фотоколлаж, на котором футболист наглядно сравнивает Анастасию Костенко и свою бывшую звёздную супругу.
Сетевые остряки пошутили, что пост Тарасова напоминал агитационный плакат с чётким разделением на ад и рай.
Идеалистической картине беременной Костенко с детьми футболист противопоставил "зловещие" кадры с выступления Бузовой на сцене в откровенном наряде.
Ксения Собчак не прошла мимо такой откровенной попытки пропиариться на имени Бузовой.
"Кодекс семьи пдф не пошёл? Теперь с козырей? Ну как минимум, у беременной Костенко железные нервы!" — поделилась своими мыслями Собчак в Telegram-канале "Кровавая барыня".
Дела у Тарасова сейчас идут неважно, а Костенко ждёт ребёнка. Интернет-пользователи предположили, что супруги пытаются привлечь внимание к себе с помощью Ольги Бузовой, у которой "всё в шоколаде".
"Какой ад!" — возмутилась Собчак, комментируя отчаянные попытки Тарасова напомнить о себе, пользуясь именем знаменитой экс-супруги.
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