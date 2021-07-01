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Алиса Аршавина не становилась между футболистом и его экс-супругой

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Алиса Аршавина поделилась историей начала романа с известным футболистом. По её мнению, она не стала причиной разрушения его брака с Юлией Барановской. Развод произошёл из-за проблем, которые в семье Андрея Аршавина назревали давно.

Алиса Аршавина не становилась между футболистом и его экс-супругой

"Когда я уходила от первого мужа, не чувствовала себя виноватой. Мне не было стыдно и перед Барановской. Когда я спрашивала Андрея о ней, он отвечал, что дело не во мне, и он бы всё равно ушёл, — заявила Алиса в эфире "Судьбы человека" с Борисом Корчевниковым. 

Женщина призналась, что не спас брак  футболиста и третий ребёнок, которым была беременна Юлия.  Мужчина отказался от  ответственности за него, предлагая Барановской прервать беременность.

Сейчас Алиса не только переживает предательство Аршавина, но и борется с аутоиммунным заболеванием. Затянувшееся выздоровление подрывает её психологическое состояние. Женщина буквально опустила руки.

"Сейчас я думаю, за что мне такие испытания?! На мне же живого места нет! Я же давно искупила свою вину", — цитирует "СтарХит" её мнение.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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