Кадры с юбилея Максима Галкина до сих пор вызывают интерес публики. Поклонники Аллы Борисовны восхищаются умением Примадонны веселиться от души, свободно от всяких условностей.
Свой день рождения Алла Пугачёва отметила тихо и скромно, а вот на 45-летии любимого супруга маститая певица показала свой яркий и энергичный характер.
Моложавая и красивая Алла Борисовна в окружении самых близких друзей забыла обо всём на свете и так искренне радовалась и танцевала, что публика отметила, что знаменитость ведёт себя так же, как и простые смертные на юбилеях и праздниках.
Максим Галкин и Примадонна слились на юбилее в страстном поцелуе.
Особенно интернет-пользователей впечатлили танцы представителей селебрити.
Внимание аудитории в первую очередь было приковано к Алле Борисовне, которая пустилась в пляс со своей старшей дочерью Кристиной Орбакайте.
Особенно поклонников Примадонны умилило то, что Кристина сбросила обувь на каблуках и начала танцевать с матерью босиком.
"Я думала, только мы разуваемся в ресторанах… оказывается нет… и Кристина босиком";
"Молодцы, девочки! Браво!";
"Безудержный темперамент. Класс", — комментировали кадры в Сети.
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