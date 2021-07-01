Пугачёва зажигательно станцевала с босой Орбакайте

Кадры с юбилея Максима Галкина до сих пор вызывают интерес публики. Поклонники Аллы Борисовны восхищаются умением Примадонны веселиться от души, свободно от всяких условностей.

Свой день рождения Алла Пугачёва отметила тихо и скромно, а вот на 45-летии любимого супруга маститая певица показала свой яркий и энергичный характер.

Моложавая и красивая Алла Борисовна в окружении самых близких друзей забыла обо всём на свете и так искренне радовалась и танцевала, что публика отметила, что знаменитость ведёт себя так же, как и простые смертные на юбилеях и праздниках.

Максим Галкин и Примадонна слились на юбилее в страстном поцелуе.

Особенно интернет-пользователей впечатлили танцы представителей селебрити.

Внимание аудитории в первую очередь было приковано к Алле Борисовне, которая пустилась в пляс со своей старшей дочерью Кристиной Орбакайте.

Особенно поклонников Примадонны умилило то, что Кристина сбросила обувь на каблуках и начала танцевать с матерью босиком.

"Я думала, только мы разуваемся в ресторанах… оказывается нет… и Кристина босиком"; "Молодцы, девочки! Браво!"; "Безудержный темперамент. Класс", — комментировали кадры в Сети.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.