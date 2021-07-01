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Елене Ксенофонтовой придётся отстаивать права дочери

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Даже после развода бывший муж Елены Ксенофонтовой продолжает держать её в состоянии нервного напряжения. Недавно он подал в суд исковое заявление об уменьшении суммы алиментов, которые он платит дочери Соне. Даже пятилетний статус экс-супруга не останавливает его.

Елене Ксенофонтовой придётся отстаивать права дочери

"Рыжих А. Н. требует уменьшения размера алиментов, — пояснил "СтарХит" после общения с представителем Головинского районного суда столицы. — Пока заявление оставлено без движения до 26 июля, так как не соблюдён ряд требований по его составлению".

Сама актриса к очередной замаячившей на горизонте чёрной полосе отнеслась философски. В возникших проблемах она считает виноватой саму себя.

"Я выбрала такого мужчину. Я очень долго не хотела слушать свою интуицию, а значит, Бога, который мне просто в уши кричал, что у меня ещё есть шанс всё это остановить", — призналась Елена.

В супружеских отношениях, по мнению актрисы, её вторая половинка проявила себя как абьюзер. Судебные тяжбы с Александром Рыжих у Елены Ксенофонтовой продолжаются всё время после развода. Мужчина обвинял её в мошенничестве, подавал иски в суд, чтобы получить права на владение недвижимостью и опеку над дочерью.

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Елена Ксенофонтова: Я не написала заявление, потому что живу в одной квартире с этим человеком.
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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